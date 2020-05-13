桃園市擁180輛復康巴士 全為小型車沒中大型

桃園復康巴士現有180輛，市議員黃婉如今天在議會質詢指出，依衛福部資料發現不少縣市都有中型或大型復康巴士，尤其苗栗縣日前才亮相一輛大型的復康巴士，但桃園市仍付之闕如，要求市府研議添購，「給身障朋友一個禮物」；市長鄭文燦說，會評估大型復巴經費與使用率，並請交通局與業者協調，朝改裝低底盤公車方式辦理。

黃婉如今天在議會秀出各直轄市、縣市政府復康巴士數量彙整表，桃園市180輛排名6都第4，只比高雄市160輛、台南市146輛來得多，不過，中、大型復康巴士數量掛蛋，遠遠不及台北市6輛、台中與台南市各有5輛，新北市3輛。

「一輛大型復康巴士都買不起嗎？」黃認為，桃園市每年彩券盈餘13億餘元，應可妥善運用，如有大型復康巴士，可提供身障人士出遊、集體參加會議，外出都會方便許多，要求市府給身障朋友一個禮物，購置大型復康巴士，不要議事堂講講就忘了。

市府交通局長劉慶豐答詢說，大型復康巴士一個月才出車一次，使用率有待評估，黃婉如議事堂上聽了劉的答覆很不滿意，市長鄭文燦趕緊出面打圓場說，大型復康巴士是低底盤公車改裝，市府可與公車業者合作，轉型為大復康巴士，但市府會再進一步了解經費與使用率，「讓錢花在刀口上」。

主辦復康巴士的市府社會局指出，桃園現在雖無大型復康巴士，但過去帶身障團體參加輔具展時，都會租用大型復康巴士，車身加裝升降機，並改裝座位以利固定多輛輪椅，市長鄭文燦也很支持身障團體，若有出遊需求可補助租車費用，至於市府近年推動復康巴士汰舊換新，希望車輛使用更有效益，增購大型復康巴士要考量身障團體實際需求、市場價格與供給等多方面向，都需要進一步討論評估。

黃婉如今天質詢時也針對市府身心障礙公務人員考績問題發難，點名衛生局、水務局連續5年將身障人員打「鴨子」（乙等）的成績，相當不公平，感嘆身障朋友特考進入公部門，經常被排斥，提重物手腳也不靈活，但每一年都「吃鴨子」，說不過去，如此不僅考績獎金也影響，甚至無法調動，希望給他們鼓勵及希望。