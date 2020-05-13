快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市擁180輛復康巴士 全為小型車沒中大型

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市現有180輛復康巴士，以小型廂型車形式為主。記者張裕珍／攝影
桃園市現有180輛復康巴士，以小型廂型車形式為主。記者張裕珍／攝影

桃園復康巴士現有180輛，市議員黃婉如今天在議會質詢指出，依衛福部資料發現不少縣市都有中型或大型復康巴士，尤其苗栗縣日前才亮相一輛大型的復康巴士，但桃園市仍付之闕如，要求市府研議添購，「給身障朋友一個禮物」；市長鄭文燦說，會評估大型復巴經費與使用率，並請交通局與業者協調，朝改裝低底盤公車方式辦理。

黃婉如今天在議會秀出各直轄市、縣市政府復康巴士數量彙整表，桃園市180輛排名6都第4，只比高雄市160輛、台南市146輛來得多，不過，中、大型復康巴士數量掛蛋，遠遠不及台北市6輛、台中與台南市各有5輛，新北市3輛。

「一輛大型復康巴士都買不起嗎？」黃認為，桃園市每年彩券盈餘13億餘元，應可妥善運用，如有大型復康巴士，可提供身障人士出遊、集體參加會議，外出都會方便許多，要求市府給身障朋友一個禮物，購置大型復康巴士，不要議事堂講講就忘了。

市府交通局長劉慶豐答詢說，大型復康巴士一個月才出車一次，使用率有待評估，黃婉如議事堂上聽了劉的答覆很不滿意，市長鄭文燦趕緊出面打圓場說，大型復康巴士是低底盤公車改裝，市府可與公車業者合作，轉型為大復康巴士，但市府會再進一步了解經費與使用率，「讓錢花在刀口上」。

主辦復康巴士的市府社會局指出，桃園現在雖無大型復康巴士，但過去帶身障團體參加輔具展時，都會租用大型復康巴士，車身加裝升降機，並改裝座位以利固定多輛輪椅，市長鄭文燦也很支持身障團體，若有出遊需求可補助租車費用，至於市府近年推動復康巴士汰舊換新，希望車輛使用更有效益，增購大型復康巴士要考量身障團體實際需求、市場價格與供給等多方面向，都需要進一步討論評估。

黃婉如今天質詢時也針對市府身心障礙公務人員考績問題發難，點名衛生局、水務局連續5年將身障人員打「鴨子」（乙等）的成績，相當不公平，感嘆身障朋友特考進入公部門，經常被排斥，提重物手腳也不靈活，但每一年都「吃鴨子」，說不過去，如此不僅考績獎金也影響，甚至無法調動，希望給他們鼓勵及希望。

鄭文燦說，桃園市依法進用身障特考考試及格的公務員，進用也是符合身障者狀況給予適當工作，目前身障公務員甲等占7成，少數不適應或請假過多而拿考績乙等，他要求身障員工只要連續3年拿乙等，就要特別關心照顧，了解問題所在，至於一般公務員也可能連續表現不好，主管單位一樣會關心。

市議員黃婉如今天在議會秀出各直轄市、縣市政府復康巴士數量彙整表，桃園市180輛排名6都第4，中大型復康巴士數量掛蛋。圖／市議員黃婉如提供
市議員黃婉如今天在議會秀出各直轄市、縣市政府復康巴士數量彙整表，桃園市180輛排名6都第4，中大型復康巴士數量掛蛋。圖／市議員黃婉如提供
桃園市政府社會局過去曾租用大型復康巴士，帶身障團體參加輔具展覽。圖／桃園市社會局提供
桃園市政府社會局過去曾租用大型復康巴士，帶身障團體參加輔具展覽。圖／桃園市社會局提供

巴士 身障者 鄭文燦

延伸閱讀

7月上路！桃園敬老愛心卡800點可搭迴龍往新莊公車

桃餐飲業者贈實名製元氣餐盒 為醫護人員加油

後蔡時代接班群…賴鄭爭表現 林佳龍拚一搏

敬老金訂天花板 鄭文燦：建議中央統一

相關新聞

竹北學校搶破 縣議員：可能家長對鄉下學校不放心

新竹縣議員陳新源今天在縣政總質詢指出，縣內教育資源嚴重失衡，許多其他鄉鎮的家長特地遷戶口想讓孩子到竹北讀書，導致竹北總量...

功維敘千坪大草原有療癒 再爭取復育螢火蟲

苗栗市熱門景點功維敘隧道，市公所今天再爭取在隧道南口1000坪青青草原、北口荷花池復育螢火蟲，市長邱鎮軍打造生態基地，新...

桃園野狗回放成群咬死3隻果子狸 居民怕怕

桃園市龜山區新嶺里張厝社區居民不滿市府動物保護處回放野狗，今年更變本加厲演變為野狗成群結隊，陸續有3隻野生果子狸被咬死，...

桃園市擁180輛復康巴士 全為小型車沒中大型

桃園復康巴士現有180輛，市議員黃婉如今天在議會質詢指出，依衛福部資料發現不少縣市都有中型或大型復康巴士，尤其苗栗縣日前...

家貧患心臟病不放棄獲總統教育獎 田韋恩立志當護理師

教育部今天公布「2020總統教育獎」獲獎名單，桃園市有1名大專生、2名國中生及3名國小生脫穎而出。其中，大成國中三年級學...

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

苗栗縣政府祝福新婚夫妻好運（孕）產（鏟）子，推出「祝生好孕．苗繪幸福」金鏟子致贈計畫，5月20日起只要夫妻一方設籍苗栗縣...

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

台灣積體電路製造股份有限公司董事會昨天通過重大決議，核准投資苗栗縣竹南科學園區建廠第一期經費，立委陳超明及苗栗縣政府大表...

大溪公會堂「蔣公行館」步道燈太暗是創意？要增加數量

桃園市大溪中正公園旁「大溪公會堂暨蔣公行館」因為就在老街、木博館建築群之間，不但假日遊客多，非假日也有不少人到此散步眺望...

敬老金訂天花板 鄭文燦：建議中央統一

桃園市長鄭文燦上任後，市府負債從260億元，至今已翻倍近528億元。尤其非法定社福支出達每年50億元，近年屢遭審計處點名。市議員牛煦庭昨質詢提出預警，未來三節與重陽敬老金隨著人口成長，今年起累計至2032年共將發出456億元，相當可觀。市府應以今年經費為標準訂天花板，否則財政壓力劇增，可能衍生世代對立。

苗減債53億 財政獲改善 融資平台退場

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，接受行政院財政紀律異常管控機制，並啟動融資調度平台，縣長徐耀昌開源節流，2016年起翻轉財政，年年有剩餘，累計減債53億多元。徐耀昌昨天宣布調度平台完成階段性任務，即日起恢復縣府自付，廠商不必多負擔4%的手續費給平台。

新竹舊湖口分駐所 改建社福中心

新竹縣舊湖口分駐所近日改建，將轉型為新湖區綜合社會福利服務中心，設置公共托育家園、托育資源中心，社會福利服務中心等，預計年底前完工，提供湖口、新豐民眾更完善的社福服務。

苗栗教學者聯盟 分享線上教學資源

105學年度苗栗縣有7位老師合作成立「教學者聯盟」，已拍攝675部教學影片，縣府教育處4月起與信望愛文教基金會「策略聯盟」，將教學者聯盟的教育資源透過「學習吧」線上教學平台，分享給全國國中小學生。

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。