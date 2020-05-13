竹北學校搶破 縣議員：可能家長對鄉下學校不放心

新竹縣議員陳新源今天在縣政總質詢指出，縣內教育資源嚴重失衡，許多其他鄉鎮的家長特地遷戶口想讓孩子到竹北讀書，導致竹北總量管制學校搶破頭；教育處表示，縣府教育處針對各鄉鎮學校，加強軟硬體方面設施，也協助各校拍攝特色影片，讓家長更認識學校。

陳新源指出，以新埔鎮的人口統計來看，98年時0至4歲有1545人，但是到了10年後的108年，同樣一批人變成10到14歲，卻只剩990人，減少555人，絕大部份是搬家離開新埔或單純戶口遷出新埔，少掉的人口佔98年的36%，等於有超過三分之一在新埔出生的小孩，沒有在新埔讀國小或國中，其中主要的原因可能是「對新埔的學校不放心」。

陳新源也說，他曾私下拜託一位竹北總量管制學校的校長協助，統計隨機班級有登記家裡室內電話的學生，結果電話是588、589開頭的就有10幾名，這些學生可能因父母在竹北學校教書，所以取得在該校就讀的順位，但更有可能是單純遷戶口，實際還住在新埔家裡。

陳新源表示，孩子每天必須多花幾十分鐘通勤，令人心疼，縣府應該花大力氣在鄉下學校，讓家長可以放心，不用去竹北或新竹擠，而且竹北學校擠爆，學生空間小，專科教室、操場等都被壓縮，老師的教育品質和工作量也令人擔憂，縣府把鄉下學校建設好，才有助於解決竹北的問題。

教育處長楊郡慈表示，教育處針對各鄉鎮學校，已加強硬體和軟體設施，硬體方面，如文山國小、北平國小等，都有老舊校舍翻新，其他學校也有部份改建或加強耐震。