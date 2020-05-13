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家貧患心臟病不放棄獲總統教育獎 田韋恩立志當護理師

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
大成國中三年級學生田韋恩（圖左二）或總統教育獎，與導師趙玉珊（圖右二）、校長蘇佐璽（圖右一）及學務主任呂秀美（圖左一）合影。記者陳夢茹／攝影
大成國中三年級學生田韋恩（圖左二）或總統教育獎，與導師趙玉珊（圖右二）、校長蘇佐璽（圖右一）及學務主任呂秀美（圖左一）合影。記者陳夢茹／攝影

教育部今天公布「2020總統教育獎」獲獎名單，桃園市有1名大專生、2名國中生及3名國小生脫穎而出。其中，大成國中三年級學生田韋恩，雖家中經濟有困難、自小患有先天性心臟病，但她不向命運低頭，反倒相信教育能翻轉人生，努力向學獲得總統教育獎。

田韋恩出生就患有先天性心臟病-法洛氏四重症，常會嘴唇發紫、暈倒等，爸爸無法負擔壓力而離開，自小由外祖父母拉拔長大，因身體狀況不佳，曾歷經3次重大手術，從小學三、四年級起，便獨自一人搭車到台大醫院回診，相當獨立自主。

導師趙玉珊表示，田韋恩因為常心悸不舒服到保健室休息，上課內容多少都會漏掉，但她返回教室後便會主動請任課教師補課，在學習上屬於非常主動的孩子，也不曾要求特殊待遇。趙舉例，學生會跳開合跳，老師們都知道田身體不好，不會要求她，但田會將內容調整成她能執行的範圍，如站著擺動雙手跟同學一起進行開合跳，她都會努力完成每一件事。

回憶起和韋恩的相處，趙玉珊說「不要看她身體弱，她非常有自己的主見」，趙表示，曾和田為了課文中的觀念不同，在聯絡簿上筆戰一個月，雙方討論激烈，不僅如此，田還有著「俠女性格」，趙說，只要田看到有弱勢同學被欺負，就會跳出來幫忙，甚至還兩人還打賭要讓不語症的同學開口說話，田更到不語症同學家陪打球、做鬆餅一個下午。

田韋恩說，曾有一次開刀時，胸管異常不斷大量冒出血，她看到護理師從緊張轉為淡定，有條理的喊著請醫師支援，在她眼裡護理師們都散發著光芒。從小歷經不少重大手術，田表示，每次打麻醉藥的時候，心裡都想著「我會不會這樣就死掉？」所幸護理師們都會給予支持，希望自己以後能考上馬偕護專，成為一名善於照顧別人的護理師。

大成國中校長蘇佐璽表示，田的祖父母去年相繼離世後，改由媽媽撫養，但家境狀況仍不佳，由校方及各單位協助申請補助、獎學金等，輔助她的生活和就學。蘇說，田即便生活及學習環境如此困難，仍不放棄學習，相信教育能翻轉人生，積極上進的表現是全校學生的楷模。

大成國中三年級學生田韋恩（圖左），雖家中經濟有困難、自小患有先天性心臟病，但她相信教育能翻轉人生，努力向學獲得總統教育獎。記者陳夢茹／攝影
大成國中三年級學生田韋恩（圖左），雖家中經濟有困難、自小患有先天性心臟病，但她相信教育能翻轉人生，努力向學獲得總統教育獎。記者陳夢茹／攝影

護理師 心臟病 手術

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