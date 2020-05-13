桃餐飲業者贈實名製元氣餐盒 為醫護人員加油

桃園市中壢區新百王餐廳今天由曾獲「金牌好店」、「金牌好禮」的客家主廚簡境宏領軍，邀集桃市23家餐飲相關業者攜手合作，製作600份兼具營養且可溯源的「Si Bao 實名製元氣餐盒」，贈予聯新國際醫院，為防疫期間第一線的醫護人員加油。桃園市長鄭文燦也到場頒贈感謝狀，讚揚業者們力挺防疫人員的精神。

鄭文燦表示，本次活動是由行政院農業委員會所輔導的13家桃園在地農特產品供應商及10家餐廳業者聯手贊助並協力開發出具客家特色的元氣餐盒，藉此替醫護人員打氣；更希望透過食材及餐飲業者的整合及新式餐盒的推出，加強多角化經營，拓展防疫商機，市府團隊也將持續整合相關資源，協助業者的行銷推廣。

「Si Bao 實名製元氣餐盒」，「Si Bao」取自客語「食飽」的發音，「實名製」意指餐盒內的每樣食材皆可溯源，希望享用餐盒的人都能吃飽飽、元氣滿滿。菜色包括，台灣紅藜油蔥飯、季節鮮蔬、客家焢肉、酸菜煙燻雪花魚片、金桔香腸、手作泡菜、黑豆、無抗生素養殖蛋以及紅藜黃金仙草雞湯等。

簡境宏強調，這款元氣餐盒有別於坊間便當，從選材到製作都集結食材、餐飲等中、上游業者的心力，希能為辛勞的醫護人員補充體力，也鼓勵民眾在防疫期間多加支持並選購在地農產品，之後也會在10家餐廳進行販售。