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桃餐飲業者贈實名製元氣餐盒 為醫護人員加油

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
新百王餐廳今天邀集桃市23家餐飲相關業者攜手合作，製作600份兼具營養且可溯源的「Si Bao 實名製元氣餐盒」，贈予聯新國際醫院，為防疫期間第一線的醫護人員加油。記者高宇震／攝影
新百王餐廳今天邀集桃市23家餐飲相關業者攜手合作，製作600份兼具營養且可溯源的「Si Bao 實名製元氣餐盒」，贈予聯新國際醫院，為防疫期間第一線的醫護人員加油。記者高宇震／攝影

桃園市中壢區新百王餐廳今天由曾獲「金牌好店」、「金牌好禮」的客家主廚簡境宏領軍，邀集桃市23家餐飲相關業者攜手合作，製作600份兼具營養且可溯源的「Si Bao 實名製元氣餐盒」，贈予聯新國際醫院，為防疫期間第一線的醫護人員加油。桃園市長鄭文燦也到場頒贈感謝狀，讚揚業者們力挺防疫人員的精神。

鄭文燦表示，本次活動是由行政院農業委員會所輔導的13家桃園在地農特產品供應商及10家餐廳業者聯手贊助並協力開發出具客家特色的元氣餐盒，藉此替醫護人員打氣；更希望透過食材及餐飲業者的整合及新式餐盒的推出，加強多角化經營，拓展防疫商機，市府團隊也將持續整合相關資源，協助業者的行銷推廣。

「Si Bao 實名製元氣餐盒」，「Si Bao」取自客語「食飽」的發音，「實名製」意指餐盒內的每樣食材皆可溯源，希望享用餐盒的人都能吃飽飽、元氣滿滿。菜色包括，台灣紅藜油蔥飯、季節鮮蔬、客家焢肉、酸菜煙燻雪花魚片、金桔香腸、手作泡菜、黑豆、無抗生素養殖蛋以及紅藜黃金仙草雞湯等。

簡境宏強調，這款元氣餐盒有別於坊間便當，從選材到製作都集結食材、餐飲等中、上游業者的心力，希能為辛勞的醫護人員補充體力，也鼓勵民眾在防疫期間多加支持並選購在地農產品，之後也會在10家餐廳進行販售。

此次代表受贈的聯新國際醫院總院長張煥禎指出，感謝參與本次活動的業者及桃園市府在艱困的疫情期間收到這份暖意，將增強第一線醫護人員的動力，持續堅守崗位，守護市民健康。

「Si Bao 實名製元氣餐盒」，「Si Bao」取自客語「食飽」的發音，「實名製」意指餐盒內的每樣食材皆可溯源，希望享用餐盒的人都能吃飽飽、元氣滿滿。記者高宇震／攝影
「Si Bao 實名製元氣餐盒」，「Si Bao」取自客語「食飽」的發音，「實名製」意指餐盒內的每樣食材皆可溯源，希望享用餐盒的人都能吃飽飽、元氣滿滿。記者高宇震／攝影
新百王餐廳今天邀集桃市23家餐飲相關業者攜手合作，製作600份兼具營養且可溯源的「Si Bao 實名製元氣餐盒」，贈予聯新國際醫院，為防疫期間第一線的醫護人員加油。記者高宇震／攝影
新百王餐廳今天邀集桃市23家餐飲相關業者攜手合作，製作600份兼具營養且可溯源的「Si Bao 實名製元氣餐盒」，贈予聯新國際醫院，為防疫期間第一線的醫護人員加油。記者高宇震／攝影

醫護人員 鄭文燦 行政院

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