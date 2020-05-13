「像藝術家思考」 11名藝術家為兒童設計的互動式特展
受疫情影響，新竹市許多藝文活動都取消或延後，241藝術空間雖持續開放，看展人數與去年相較也下跌四成，市長林智堅今訪視241藝術空間，與孩童一起欣賞由11名藝術家聯合展出的「像藝術家思考」，他說，該展覽展期至6月28日，民眾看展除要實名制，也要戴口罩、消毒手、保持社交距離。
「像藝術家思考」聯展將引導觀者從藝術家角度思考創作，是一檔特地為親子家庭設計的互動式展覽，許多作品如用釘子模擬山水畫的「山水釘畫師」、以零碎布料製作孩子玩具的「玩具童話國」及由標點符號創作的「符號練習語」，都提供孩子能發揮創意的實作區。
林智堅今在策展人張馨之及參展藝術家游文富、陳浚豪、曾麗娟、黃蘭雅、等人導覽下，細看這場由11名台灣不同世代知名藝術家，運用不同媒材與手法，為親子策劃的藝術展。
策展人張馨之指出，藝術家的思考常被視為更具有創造性，本次策展向藝術家提出兩個問題：「你在想什麼？為什麼這麼創作？」並請參展藝術家設計可與孩童互動的區域，讓民眾可思索藝術家的回答、手動拆解藝術家創作的思考模式，進一步理解當代藝術創作者如何藉著自我覺察、身體行動，以及觀照現代社會而創造出獨特的作品。
文化局長黃竫蕙指出，即使疫情稍緩，藝文場所仍要繼續做好防疫，包括民眾入館須戴口罩、實名填寫防疫表格、量額溫及手部消毒；館舍每日開館前也會以稀釋漂白水消毒，於入口處提供酒精消毒噴霧，志工也會在現場宣導及維持展場社交距離1.5公尺，本展場同場人次將限制100人。
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