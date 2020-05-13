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發展科技創意 竹縣爭取設置第4所自造教育及科技中心

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
六家高中是縣內第1所成立自造教育及科技中心，多位老師獲得自造大師-Maker教師專業能力認證，輔導學生參加全國生活科技及資科技競賽。圖／新竹縣政府提供
六家高中是縣內第1所成立自造教育及科技中心，多位老師獲得自造大師-Maker教師專業能力認證，輔導學生參加全國生活科技及資科技競賽。圖／新竹縣政府提供

因應108年新課綱納入科技領域，新竹縣政府整合六家高中附設國中部、博愛國中及鳳岡國中3所自造教育及科技中心，分享技術、交流創意，帶動縣內國中小科技教育的課程發展，目前也積極爭取在竹東國中設置第4所自造教育及科技中心，嘉惠台三線與原住民地區學子。

教育處表示，新竹縣107至108年度陸續成立了3所自造教育及科技中心，目前積極向中央爭取設置第4所自造教育及科技中心，未來將與師範大學、清華大學合作，除傳統工藝、機電整合、新興科技、跨領域設計與製作等課程主軸外，也將導入AI人工智慧、跨足STEAM概念發展特色課程，並辦理區域科技領域種子師資培訓，協助教師進行創新課程的研發與學習。

教育處指出，目前縣內3所自造教育及科技中心，六家高中是第1所成立的，也是國立台灣師範大學在全國6個創新自造教育師資培育基地之一，多位老師獲得自造大師-Maker教師專業能力認證，輔導關西、芎林、寶山、北埔及峨眉地區國中小，發展物聯網遙控機器人、個人化雷雕鑰匙圈等豐富課程，並輔導學生參加全國生活科技及資科技競賽。

博愛國中自造教育及科技中心，負責規劃竹北、竹東、橫山、尖石地區國中小科技教育相關的課程，發展出用Scratch學運算思維、免插電音樂盒、線控自走車、自造機器人、IOT物聯網應用等教學。

鳳岡自造教育及科技中心，則協助竹北、新豐、湖口及新埔的國中小，發展手逆風前行風力車、夾夾樂及斜坡自走玩具、手擲滑翔機製作、實木磁浮音樂盒、太陽能模型車等課程，提供學生運算思維邏輯及動手解決問題的能力，將科技的價值融入課程與生活中。

新竹 物聯網 台三線

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