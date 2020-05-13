台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

台灣積體電路製造股份有限公司董事會昨天通過重大決議，核准投資苗栗縣竹南科學園區建廠第一期經費，立委陳超明及苗栗縣政府大表歡迎，縣府工商發展處表示，將給予最大的行政協助，以利台積電早日完成設廠營運，造福竹南及頭份地區就業，並帶動地方經濟發展。

台積電將逐步分期分區興建在竹南科西側，緊鄰兩大街廓14餘公頃之的先進製程封測廠興建案，初估總投資額約3000億元，工商發展處指出，預計5月底前台積電將先遞件，申請北側街廓7.78公頃北廠區雜項執照，6個月並將遞件申請建造執照，台積電並安排到縣府討論後續建廠事宜。

陳超明也在臉書宣布好消息，他說，台積電竹南廠將是全世界第一個晶圓廠商自設的先進封測廠，地方殷殷期盼，多年努力開花結果，希望台積電盡速設廠，創造產業發展、就業機會，徵選人才時，資格符合的情況下，優先考量錄用苗栗子弟，苗栗成為台積電的地方夥伴。

工商發展處表示，除台積電以外，力晶科技股份有限公司轉投資的力晶積成電子製造股份有限公司，也將斥資2700餘億在銅鑼科學園區興建晶圓製造廠，目前辦理園區租地作業中，竹科管理局並配合設廠，發包提升園區汙水處理能力工程。

工商發展處期許未來苗栗縣的半導體上、下游及周邊產業，因台積電、力晶積成設廠營運，形成半導體產業聚落，縣府工策會、招商馬上辦中心及全栗招商服務站所組成招商引資「鐵三角」，持續列管兩大投資案後續進度，追蹤辦理。