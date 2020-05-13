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大溪公會堂「蔣公行館」步道燈太暗是創意？要增加數量
桃園市大溪中正公園旁「大溪公會堂暨蔣公行館」因為就在老街、木博館建築群之間，不但假日遊客多，非假日也有不少人到此散步眺望大漢溪，步道整修後更添文化味。不過遊客向市議員陳治文反應入夜後步道燈光太暗，雖然文化局解釋當初採用低矮路燈，避免影響生態環境，也不會干擾賞景是設計師的創意，不過民眾還是覺得光線不足。
市議員陳治文服務處上周和文化局人員到現場勘查，決定增加路燈數量改善，但是考量附近生態豐富，增加燈的數量也會考量避免干擾環境。
陳治文服務處今天表示，會勘當天做成結論，因為大溪公會堂後方崖線區域要顧及生態環境，夜間燈光採低矮設計可以減少「輝光」及「眩光」，避免光干擾棲地的生物。步道照明設備為紅外線感應式設計，無人時保持50%亮度，偵測到人員經過時調整為100%亮度，為改善民眾反應夜間行走亮度不足，請木博館於鎮南宮側入口到志清亭段，增設燈具數量，同時增設說明牌，說明設計之緣由。
大溪公會堂暨蔣公行館原建築興建於日據時期，是地方集會的活動中心，曾是日本皇太子的侍從官巡視時休息的場所，台灣光復國民政府規畫成「蔣公行館」，蔣中正喜歡在志清亭俯瞰大漢溪。
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