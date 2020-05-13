快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大溪公會堂「蔣公行館」步道燈太暗是創意？要增加數量

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
志清亭入夜後別有一番景緻。記者鄭國樑／攝影
志清亭入夜後別有一番景緻。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪中正公園旁「大溪公會堂暨蔣公行館」因為就在老街、木博館建築群之間，不但假日遊客多，非假日也有不少人到此散步眺望大漢溪，步道整修後更添文化味。不過遊客向市議員陳治文反應入夜後步道燈光太暗，雖然文化局解釋當初採用低矮路燈，避免影響生態環境，也不會干擾賞景是設計師的創意，不過民眾還是覺得光線不足。

市議員陳治文服務處上周和文化局人員到現場勘查，決定增加路燈數量改善，但是考量附近生態豐富，增加燈的數量也會考量避免干擾環境。

陳治文服務處今天表示，會勘當天做成結論，因為大溪公會堂後方崖線區域要顧及生態環境，夜間燈光採低矮設計可以減少「輝光」及「眩光」，避免光干擾棲地的生物。步道照明設備為紅外線感應式設計，無人時保持50%亮度，偵測到人員經過時調整為100%亮度，為改善民眾反應夜間行走亮度不足，請木博館於鎮南宮側入口到志清亭段，增設燈具數量，同時增設說明牌，說明設計之緣由。

大溪公會堂暨蔣公行館原建築興建於日據時期，是地方集會的活動中心，曾是日本皇太子的侍從官巡視時休息的場所，台灣光復國民政府規畫成「蔣公行館」，蔣中正喜歡在志清亭俯瞰大漢溪。

遊客反映大溪公會堂晚上燈光太暗。記者鄭國樑／攝影
遊客反映大溪公會堂晚上燈光太暗。記者鄭國樑／攝影
步道白天情形，對照入夜後燈光確實暗些。記者鄭國樑／攝影
步道白天情形，對照入夜後燈光確實暗些。記者鄭國樑／攝影
大溪公會堂後方的志清亭可以俯瞰大漢溪。記者鄭國樑／攝影
大溪公會堂後方的志清亭可以俯瞰大漢溪。記者鄭國樑／攝影

文化局 建築

延伸閱讀

八色鳥桃園市現蹤跡 野鳥學會、農業局和警方拉封鎖線

國道3號大溪路段車禍 連結車衝撞分隔島釀塞車回堵

拚大溪觀光升級 民代籲市府超前優化、推導覽APP

路邊停車收罰單 居民怨政府黃牛

相關新聞

竹北學校搶破 縣議員：可能家長對鄉下學校不放心

新竹縣議員陳新源今天在縣政總質詢指出，縣內教育資源嚴重失衡，許多其他鄉鎮的家長特地遷戶口想讓孩子到竹北讀書，導致竹北總量...

功維敘千坪大草原有療癒 再爭取復育螢火蟲

苗栗市熱門景點功維敘隧道，市公所今天再爭取在隧道南口1000坪青青草原、北口荷花池復育螢火蟲，市長邱鎮軍打造生態基地，新...

桃園野狗回放成群咬死3隻果子狸 居民怕怕

桃園市龜山區新嶺里張厝社區居民不滿市府動物保護處回放野狗，今年更變本加厲演變為野狗成群結隊，陸續有3隻野生果子狸被咬死，...

桃園市擁180輛復康巴士 全為小型車沒中大型

桃園復康巴士現有180輛，市議員黃婉如今天在議會質詢指出，依衛福部資料發現不少縣市都有中型或大型復康巴士，尤其苗栗縣日前...

家貧患心臟病不放棄獲總統教育獎 田韋恩立志當護理師

教育部今天公布「2020總統教育獎」獲獎名單，桃園市有1名大專生、2名國中生及3名國小生脫穎而出。其中，大成國中三年級學...

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

苗栗縣政府祝福新婚夫妻好運（孕）產（鏟）子，推出「祝生好孕．苗繪幸福」金鏟子致贈計畫，5月20日起只要夫妻一方設籍苗栗縣...

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

台灣積體電路製造股份有限公司董事會昨天通過重大決議，核准投資苗栗縣竹南科學園區建廠第一期經費，立委陳超明及苗栗縣政府大表...

大溪公會堂「蔣公行館」步道燈太暗是創意？要增加數量

桃園市大溪中正公園旁「大溪公會堂暨蔣公行館」因為就在老街、木博館建築群之間，不但假日遊客多，非假日也有不少人到此散步眺望...

敬老金訂天花板 鄭文燦：建議中央統一

桃園市長鄭文燦上任後，市府負債從260億元，至今已翻倍近528億元。尤其非法定社福支出達每年50億元，近年屢遭審計處點名。市議員牛煦庭昨質詢提出預警，未來三節與重陽敬老金隨著人口成長，今年起累計至2032年共將發出456億元，相當可觀。市府應以今年經費為標準訂天花板，否則財政壓力劇增，可能衍生世代對立。

苗減債53億 財政獲改善 融資平台退場

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，接受行政院財政紀律異常管控機制，並啟動融資調度平台，縣長徐耀昌開源節流，2016年起翻轉財政，年年有剩餘，累計減債53億多元。徐耀昌昨天宣布調度平台完成階段性任務，即日起恢復縣府自付，廠商不必多負擔4%的手續費給平台。

新竹舊湖口分駐所 改建社福中心

新竹縣舊湖口分駐所近日改建，將轉型為新湖區綜合社會福利服務中心，設置公共托育家園、托育資源中心，社會福利服務中心等，預計年底前完工，提供湖口、新豐民眾更完善的社福服務。

苗栗教學者聯盟 分享線上教學資源

105學年度苗栗縣有7位老師合作成立「教學者聯盟」，已拍攝675部教學影片，縣府教育處4月起與信望愛文教基金會「策略聯盟」，將教學者聯盟的教育資源透過「學習吧」線上教學平台，分享給全國國中小學生。

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。