「不好意思讓大家這麼忙」 阿中部長發感謝函給各公所

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，衛福部長陳時中有感各公所基層人員在防疫期間，發放防疫補償、擴大紓困方案的辛勞，甚至得加班作業，讓弱勢者能及時獲得紓困協助，特地請各部立醫院代表轉送給各基層公所感謝函，部立桃園療養院今天除了帶著阿中部長的感謝函，也親自帶著院內復健學員現烤的手工蛋糕，送往桃園市13區公所，公所人員都備感溫暖窩心。

陳時中在給基層公所的感謝函寫道，政府與全國民眾同心抗疫，將國內疫情傷害降到最低，其中政府推出的各項防疫與紓困措施，仰賴相關單位協助配合、順利推動，其中公所是最基層，也是民眾最熟悉、最感親切的政府單位，「公所工作十分繁瑣，但對民眾十分重要」，這段防疫期間，衛福部推動的「防疫補償」、「關懷弱勢加發生活補助」及「因應疫情擴大急難紓困計畫」，都是請公所的同仁協助，相當感謝。

陳時中還在感謝函中提到，這次宣布擴大急難紓困措施後，大批民眾湧入公所詢問及申辦，許多公所總動員、加開櫃台，還有搭建帳篷擴大服務民眾，母親節甚至假日加班服務及審查申請案件，他向所有公所基層同仁致上歉意與謝意，「不好意思讓大家這麼忙」，並致上最深的感謝，因為大家的努力與付出，讓弱勢民眾及時得到協助。

負責代表向桃園市各區公所致謝的衛生福利部桃園療養院，接到阿中部長委託發放感謝函給公所的任務，也立刻請院內樂桃桃烘培坊的復健學員們趕製糕點作為伴手禮，熱騰騰的蛋糕才一出爐，桃療隨即派由各單位主管擔任信差，將部長的感謝函與新鮮的手工蛋糕，送達桃園市13個區公所，讓公所同仁感受到貼心與鼓勵。