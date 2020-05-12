路線重疊乘坐低 蘆竹3線免費公車喊停

桃園市蘆竹區公車路線，受到客運路線重複、有的乘坐率低或經營成本考量，市府交通局決定停駛部分免費公車，交通局長長劉慶豐今天下午表示，蘆竹L301免費公車線自昨天起停駛，以桃客5069公車線替代載客，另外L305、L308免費公車線預定6月1日起停駛，將分別由桃客302、5069公車線替代載客。

市議員張桂綿表示，蘆竹南崁、大竹地區人口日益增加，需要更完善的交通路網，市區免費公車因為虧損、減班調整，需聽取地方民眾心聲，L301免費公車率先停駛，由桃客708公車替代，希望增設蘆竹區公所站，至於L305免費公車停駛，將由桃客302公車替代，民眾希望增設中油新村、向日葵社區及蘆竹區公所3站，避免搭乘不便。

張慶豐表示，L301免費公車由蘆竹區公所到林口長庚醫院，大多是年長者搭乘，因與桃客708公車路線重疊，基於經營成本及使用者付費，L301停駛，由桃客708公車替代行駛，多數年長者可持愛心卡扣點搭乘，多半無需付費。

預定6月1日起停駛的L305、L308免費公車，前者從高鐵桃園站經蘆竹新莊、南竹到區公所，與桃客302公車線重疊八成多，重疊站乘客多之外，其他非重疊站甚至無人搭乘，因而停駛，地方希望增設中油新村、向日葵、區公所3站，考量中油新村不在路線上、距公車站約200公尺，向日葵站大客車進不去，暫不設站，蘆竹區公所站部分班次行駛。

後者L308免費公車從蘆竹區公所到山腳、外社地區，經營虧損、乘客數較少，路線又與桃客5069公車線重疊性達九成多，桃客5069公車線為市政府虧損補貼路線，因此決定L308免費公車停駱，由桃客5069公車替代載客。