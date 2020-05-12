補助農漁民萬元生活津貼 竹市約8100人受惠
為降低疫情對農漁民生計的衝擊，中央擴大弱勢農漁現金補貼1萬元方案，新竹市府今指出，轄內符合資格的農民預估3800人，預估約9成5的農民免申請，將直接匯入戶頭；此外，針對年收入低於50萬元且無領取其他性質相同補助的漁會甲類會員，每人補助1萬元，預計4300人受惠。
產發處長張力可指出，本次擴大紓困方案，竹市約有8100名農漁民可領到1萬元補助，相較之前漁業署發布的「一定雇主或自營作業漁民生活補貼」3萬元方案，本次推出「實際從事漁業勞動之漁民生活補貼」1萬元的紓困方案，放寬了薪資投保金額與所得總額上限，也簡化應檢附從事漁業證明的行政流程，預估符合資格可申請補助的轄內漁民人數約4300人，涵蓋大部分需要幫助的漁民。
張力可提醒，有3類農民記得要於5月11日至6月30日至市農會申請生活補貼，第一是109年3月31日當日即在保，具有農民健康保險或農民職業災保險的農民，同時投保單位無戶頭。第二是109年4月30日前近3年曾參加農糧政策農民。第三是109年5月25日前向農業用地所在地改良場申請實際耕作證明書的農民，審查作業及匯款將在2周內完成，生活補貼1萬元一樣進戶頭。
另外，這項紓困措施資格符合的必要條件為107年度農業所得以外個人綜合所得總額未達50萬元，及未領取性質相同的補助、補貼或津貼者。
市長林智堅今前往新竹市農會與新竹區漁會了解紓困狀況，他說，竹市符合資格的農民有九成五的人因具有農保或農職保，且綜合所得總額未達50萬元，同時在農會有戶頭，不需排隊申請，1萬元將直接於15日前入帳。其餘三種須申請者，是有農保或農職保但在農會沒有戶頭、曾參加農委會農糧政策、與持有實際耕作證明書者，則需在6月30日前到農會申請。
漁民生活補助分2種，竹市有約6600人的漁會甲類會員漁民，其中約2300人因投保薪資2萬4000元以下、年所得未達50萬元，有資格申請3萬元生活補助，其餘4300人只要年所得未達50萬元，則可以申請1萬元的補助。
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