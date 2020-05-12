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台15線竹港大橋施工封閉 預計15日恢復通車

中央社 / 新竹縣12日電

台15線西濱公路竹港大橋北上側的橋面版被民眾發現龜裂，有立即危險，交通部公路總局人員今天展開搶修作業，封閉北上車道新竹工務段表示，預計15日傍晚能完工通車。

公路總局第一區養護工程處新竹工務段長巫清煒受訪表示，台15線73.9公里處竹港大橋北上側橋面版，近日被發現有龜裂狀況，有立即危險性，昨晚緊急封閉路段，今天展開搶修作業。

巫清煒表示，目前封閉台15線竹港大橋北上內2車道，僅開放外側1車道通行，今天上午工程人員已將橋面版挖除，預計15日晚間可完成搶修作業，盡快恢復通車。

第一區養護工程處新竹工務段提供新聞資料表示，台15線竹港大橋北上車道因搶修工程封閉，建議使用台68線的用路人，可由西濱路一段與榮濱南路及天府路口改行榮濱路銜接台68線。

新竹工務段表示，若要從新竹市前往新竹縣竹北市的用路人，建議於西濱路一段改行延平路三段，接東大路、富美路、舊港大橋至新港三街，再接回台15線北上。

新竹工務段提醒，用路人行經施工路段時，應注意前方路況並小心駕駛，相關道路行車資訊可注意資訊可變看板所顯示的交通管制及訊息，也可利用公路總局省道即時交通資訊網查詢路況。

新竹 港大 車道

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