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感謝第一線防疫人員！桃市4大景點年底前享免費入園

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
小烏來天空步道位於桃園復興區，桃市府宣布開放第一線防疫人員免費入園。圖／取自桃園觀光導覽網
小烏來天空步道位於桃園復興區，桃市府宣布開放第一線防疫人員免費入園。圖／取自桃園觀光導覽網

台灣今天迄今已連5天零確診，也迎來連續30天沒有本土案例的好消息，桃園市政府今天宣布，為感謝第一線防疫人員於新冠肺炎疫情期間，嚴守防疫第一線崗位，即日起至今年底到桃園市政府所轄管後慈湖園區、小烏來天空步道、天空繩橋及宇內溪水域區等4大景點，持有證明文件可以免費入園，歡迎相約暢玩戶外景點。

桃園市政府風景管理處指出，只要是軍警消、醫護、藥師、社工師、醫院志工、救護人員這7大類的防疫人員，都可憑證明文件享免費入園，優惠將一路實施到今年底。

這4處位於大溪、復興區一帶的熱門景點平常入園需要收費，後慈湖園區全票100元、優待票50元、40人以上的團體票80元，小烏來天空步道、天空纜橋以及宇內溪水域區則採一票玩到底方案，全票50元、優待票30元與40人以上的團體票40元，防疫人員可憑證件免費入園，希望此優惠能以行動感謝防疫前線默默為國人付出的辛勞。

天空步道 烏來 慈湖

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