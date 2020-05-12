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新貧、近貧者可受惠 鄭文燦估桃園擴大紓困將達3萬件

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說，擴大紓困可照顧受到疫情衝擊，而產生的新貧（new poor）或近貧（near poor）民眾，預估桃園受理件數會破3萬件。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦說，擴大紓困可照顧受到疫情衝擊，而產生的新貧（new poor）或近貧（near poor）民眾，預估桃園受理件數會破3萬件。記者張裕珍／攝影

擴大急難紓困方案6日上路，連日來送件、審查爭議不斷，桃園市議員牛煦庭今天在議會質詢關切這場「紓困之亂」，桃園是如何接招？市長鄭文燦說，擴大紓困可照顧受到疫情衝擊，而產生的新貧（new poor）或近貧（near poor）民眾，市府從寬、從簡並從速審查，迄今已經受理破1萬2千件，約有1千件審查完畢，由於受理時間到6月底，預估桃園受理件數會破3萬件，「會盡量從寬審查」。

牛煦庭說，最近台灣爆發「紓困之亂」，但究竟紓困用意為何？是救濟貧苦，還是刺激消費？牛質詢市長鄭文燦迄今受理發放情形如何，市長宣示從寬從速，如何從寬，具體標準為何？也擔心會不會因為地方政府的「放寬」，導致預算超支？

鄭文燦說，以前政府針對弱勢族群，以提供中低收入戶補助為主，由於疫情造成短期經濟衰退，產生新貧或是近貧者，因此要考量這兩大族群的困境，「這些人也許有房子，但現在沒了收入，總不能把房子賣掉」，政府推出急難紓困及擴大紓困方案，並採寬鬆原則認定，公所收件後會查核身分與財稅資料，只要能證明因疫情收入減少，或是簽訂切結書，公所人員查查清楚就會發放。

鄭市長說，桃園截至昨天收件量約1萬2千多件，後續仍須審查申請人財稅資料，確定發放額度，預估審查完成件數約1千件以內，本周將加速辦理。

「不要怕發錯，若有重複領取絕對能夠勾稽出來！」鄭文燦也說，假如公所認為申請個案有爭議，可送社會局複審，若仍有疑義可再諮詢衛福部的意見，否則將由社會局做最後審查核定，針對目前已經被剔除的案件，也會請社會局從寬複審，自己昨晚也有與衛福部長陳時中通過電話，透過資料查詢共同生活扶養部分來從寬認定。

鄭文燦也提到，目前桃園分配到約1億3600萬元的紓困經費，衛福部也承諾地方若有需要還可以再加碼，他預估，桃園總申請量有機會突破3萬件，自己也曾親自到第一線了解情況，多數都是基於真實需求希望政府伸援手，針對這些無保工作者、最底層民眾的需求，市府將秉持從速、從簡、從寬原則辦理，也希望以同理心角度來辦理這次紓困，他也再次感謝所有社會課及社會局同仁的辛苦付出。

鄭文燦 疫情 衛福部

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