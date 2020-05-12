快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／民代籲訂三節敬老金天花板 鄭文燦：最好是全國統一

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市議員牛煦庭今天總質詢時提出多項財政建議，市長鄭文燦逐一回應，強調會滾動檢討並控制債務上限。記者張裕珍／攝影
市議員牛煦庭今天總質詢時提出多項財政建議，市長鄭文燦逐一回應，強調會滾動檢討並控制債務上限。記者張裕珍／攝影

桃園市政府非法定社福支出龐大，近年屢被審計處點名，市議員牛煦庭今天在議會總質詢聚焦桃園財政窘迫現況並提出預警，特別點名桃園1年發三節與重陽敬老金共26億元，隨著人口成長，未來至西元2032年將發掉456億元，相當可觀，呼籲市府以今年經費為標準訂天花板，未來可省100億元，否則財政壓力劇增，未來將衍生世代對立。

鄭文燦答詢說明，敬老金從呂秀蓮縣長起歷經3任縣長發放迄今有其時代背景，市府將朝2階段方式調整，第1階段考慮排富，第2階段可與敬老卡二合一結合，「但沒有時間表」，不過最佳方案是敬老金轉軌成全國一致的標準，或結合新版的包括國民年金、農民年金，整合成為老人福利的一環，「敬老金不統一是錯誤的，不應地方加碼」，並強調這非世代對立，老人福利不應從負面角度來看。

牛煦庭今天在議會質詢40分鐘以「大桃園、總算帳」為題，直指市長鄭文燦上任時負債260億元，5年下來負債已翻倍近528億元，未來建設舉債可期，他陸續針對企業總部設址桃園、政治人物允諾資源補助、社福膨脹、組織活動勿疊床架屋、債務膨脹等面向提問，還以接力鄭文燦近日曾說的「交通建設要超前，規畫設計需要錢」，寫下「分配資源挺桃園、文燦入主行政院」打油詩送給市長，希望中央多挹注地方。

牛煦庭說，桃園統籌分配款六都最少，財政局長歐美鐶曾說要多爭取企業總部落腳桃園，他自己過去也曾積極爭取台塑企業總部搬來龜山，如此才能繁榮地方，也是租稅正義表現，並希望桃園能多爭取企業總部落腳桃園，對地方才是利多。

鄭文燦說，選擇在桃園設廠的企業很多，若有企業要在桃園設單一廠區，市府都會希望公司也設在桃園，市府會盡量努力，但最重要還是在行政效率，強化中央與地方協調，讓設廠一步到位，市府會積極處理每個設廠案，讓企業選擇稅籍設在桃園。

牛也提到，非法定社福支出龐大，「老人會越來越多，年輕人越來越少」，以國發會人口模型推估，2032年桃園老年人口將達44萬7千多人，1人1年發9500元，「一年就要發40億元」，累計發掉456億元，等於每任市長就要「發掉一條輕軌」，他認同就經濟安全、照顧老人的立場出發立意良善，「我不贊成排富，因非救濟弱勢」，建議以今年標準設定天花板，未來大家拿稍微少一點，就可兼顧社會穩定與財政健全，到2032年可以省下100億元，甚至可以自治條例約束非法定社福支出，才是真正擔當有所為。

鄭文燦強調，三節與重陽敬老金是歷史形成的「我都沒有加碼」，並說這不是歷史共業，但會去檢討調整，市府這幾年都有調整非法定支出，已經降低了20幾億元，「但老人福利需要獲得支持」，至於如何與國民年金、退休制度或老農年金等結合，這可以做一個比較綜合的檢討，市府會朝排富方向檢討，但最佳方案是希望全國能有一致性的統一標準。

鄭文燦也提到，市府過去發放育兒津貼，也是被列為非法定福利的範圍，但後來被中央採納，市版育兒津貼就轉軌成為中央版，「我想將來有一些政策都應該要由中央統一」，包括像老人裝置假牙補助目前也是被列為非法定的福利支出，但是獲得大概有將近9成8的滿意度，他認為希望只要社會福利有需求或有普及必要性，那不應該是完全由地方政府來推動，應該由中央來統籌。

鄭文燦也針對牛煦庭質詢的多項財政議題逐一回應，他說，現在桃園建設是萬箭齊發，「建設是有史以來最多」，加上人事、福利支出都有成長，財務會行滾動檢討並開源節流，不會逾越公債法上限，相信度過5年建設期之後，待未來航空城區段徵師開發等，債務會慢慢緩和，桃園財政會越來越好，並掛保證「以後的市長會感謝我」。

市議員牛煦庭特別自製一套桌上型市債顯示器，今天在議會總質詢時秀出給市長鄭文燦看，希望市府強化開源節流，未來勿債留子孫、製造世代對立。記者張裕珍／攝影
市議員牛煦庭特別自製一套桌上型市債顯示器，今天在議會總質詢時秀出給市長鄭文燦看，希望市府強化開源節流，未來勿債留子孫、製造世代對立。記者張裕珍／攝影
市議員牛煦庭今天總質詢時提出多項財政建議，市長鄭文燦逐一回應，強調會滾動檢討並控制債務上限。記者張裕珍／攝影
市議員牛煦庭今天總質詢時提出多項財政建議，市長鄭文燦逐一回應，強調會滾動檢討並控制債務上限。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 重陽敬老金 國民年金

延伸閱讀

公車站牌前畫紅線 桃市將通盤檢討

停車場崩塌 議員批豆腐渣工程

鄭文燦：親子館519開放 校園社大樂齡61開放

向桃園醫護致敬 住都飯店贈250份餐盒給聖保祿

相關新聞

「不好意思讓大家這麼忙」 阿中部長發感謝函給各公所

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，衛福部長陳時中有感各公所基層人員在防疫期間，發放防疫補償、擴大紓困方案的辛勞，甚至得加班作業，讓弱...

路線重疊乘坐低 蘆竹3線免費公車喊停

桃園市蘆竹區公車路線，受到客運路線重複、有的乘坐率低或經營成本考量，市府交通局決定停駛部分免費公車，交通局長長劉慶豐今天...

補助農漁民萬元生活津貼 竹市約8100人受惠

為降低疫情對農漁民生計的衝擊，中央擴大弱勢農漁現金補貼1萬元方案，新竹市府今指出，轄內符合資格的農民預估3800人，預估...

感謝第一線防疫人員！桃市4大景點年底前享免費入園

台灣今天迄今已連5天零確診，也迎來連續30天沒有本土案例的好消息，桃園市政府今天宣布，為感謝第一線防疫人員於新冠肺炎疫情...

新貧、近貧者可受惠 鄭文燦估桃園擴大紓困將達3萬件

擴大急難紓困方案6日上路，連日來送件、審查爭議不斷，桃園市議員牛煦庭今天在議會質詢關切這場「紓困之亂」，桃園是如何接招？...

桃搜救犬基地犬舍小沒綠地 民代嘆：除衣食外 其他都缺

桃園市政府消防局特搜大隊成立的搜救犬小組參與過高雄氣爆、花蓮地震等重大災害搜救任務，日前平鎮文化公園地下停車場崩坍意外，...

影／民代籲訂三節敬老金天花板 鄭文燦：最好是全國統一

桃園市政府非法定社福支出龐大，近年屢被審計處點名，市議員牛煦庭今天在議會總質詢聚焦桃園財政窘迫現況並提出預警，特別點名桃...

竹市3親子館14日重新開館 入場人數控管採實名制

因應新冠肺炎疫情，新竹市三區的親子館2月份起陸續減少課程，3月底開始休館。市府今指出，目前疫情趨緩，宣布親子館將於5月1...

融資調度平台走入歷史 徐耀昌保證任內財政不會負成長

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，接受行政院財政紀律異常管控機制，8月並啟動融資調度平台，縣長徐耀昌開源節流，隔年起...

520前給台南的大紅包！西濱曾文溪橋段通過66億預算

台南爭取多年的重大交通建設「西濱快速公路—曾文溪橋段新建工程計畫」由行政院核定通過66.36億元預算，立委陳亭妃表示，這...

房屋稅開徵 新竹市府祭5大紓困措施

109年房屋稅已開徵，新竹市府今指出，稅單及轉帳納稅通知均已完成寄發，對於受到疫情影響的納稅義務人，稅務局提供「旅館業停...

安心即時上工最高領1萬2640 勞動署楊梅辦公室60個機會

勞動部「安心即時上工計畫」日前放寬申請資格，勞動力發展署桃竹苗分署釋出位於楊梅辦公地點的60個打工機會，每月最高1萬26...

熱門新聞

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。