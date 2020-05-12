影／民代籲訂三節敬老金天花板 鄭文燦：最好是全國統一

桃園市政府非法定社福支出龐大，近年屢被審計處點名，市議員牛煦庭今天在議會總質詢聚焦桃園財政窘迫現況並提出預警，特別點名桃園1年發三節與重陽敬老金共26億元，隨著人口成長，未來至西元2032年將發掉456億元，相當可觀，呼籲市府以今年經費為標準訂天花板，未來可省100億元，否則財政壓力劇增，未來將衍生世代對立。

鄭文燦答詢說明，敬老金從呂秀蓮縣長起歷經3任縣長發放迄今有其時代背景，市府將朝2階段方式調整，第1階段考慮排富，第2階段可與敬老卡二合一結合，「但沒有時間表」，不過最佳方案是敬老金轉軌成全國一致的標準，或結合新版的包括國民年金、農民年金，整合成為老人福利的一環，「敬老金不統一是錯誤的，不應地方加碼」，並強調這非世代對立，老人福利不應從負面角度來看。

牛煦庭今天在議會質詢40分鐘以「大桃園、總算帳」為題，直指市長鄭文燦上任時負債260億元，5年下來負債已翻倍近528億元，未來建設舉債可期，他陸續針對企業總部設址桃園、政治人物允諾資源補助、社福膨脹、組織活動勿疊床架屋、債務膨脹等面向提問，還以接力鄭文燦近日曾說的「交通建設要超前，規畫設計需要錢」，寫下「分配資源挺桃園、文燦入主行政院」打油詩送給市長，希望中央多挹注地方。

牛煦庭說，桃園統籌分配款六都最少，財政局長歐美鐶曾說要多爭取企業總部落腳桃園，他自己過去也曾積極爭取台塑企業總部搬來龜山，如此才能繁榮地方，也是租稅正義表現，並希望桃園能多爭取企業總部落腳桃園，對地方才是利多。

鄭文燦說，選擇在桃園設廠的企業很多，若有企業要在桃園設單一廠區，市府都會希望公司也設在桃園，市府會盡量努力，但最重要還是在行政效率，強化中央與地方協調，讓設廠一步到位，市府會積極處理每個設廠案，讓企業選擇稅籍設在桃園。

牛也提到，非法定社福支出龐大，「老人會越來越多，年輕人越來越少」，以國發會人口模型推估，2032年桃園老年人口將達44萬7千多人，1人1年發9500元，「一年就要發40億元」，累計發掉456億元，等於每任市長就要「發掉一條輕軌」，他認同就經濟安全、照顧老人的立場出發立意良善，「我不贊成排富，因非救濟弱勢」，建議以今年標準設定天花板，未來大家拿稍微少一點，就可兼顧社會穩定與財政健全，到2032年可以省下100億元，甚至可以自治條例約束非法定社福支出，才是真正擔當有所為。

鄭文燦強調，三節與重陽敬老金是歷史形成的「我都沒有加碼」，並說這不是歷史共業，但會去檢討調整，市府這幾年都有調整非法定支出，已經降低了20幾億元，「但老人福利需要獲得支持」，至於如何與國民年金、退休制度或老農年金等結合，這可以做一個比較綜合的檢討，市府會朝排富方向檢討，但最佳方案是希望全國能有一致性的統一標準。

鄭文燦也提到，市府過去發放育兒津貼，也是被列為非法定福利的範圍，但後來被中央採納，市版育兒津貼就轉軌成為中央版，「我想將來有一些政策都應該要由中央統一」，包括像老人裝置假牙補助目前也是被列為非法定的福利支出，但是獲得大概有將近9成8的滿意度，他認為希望只要社會福利有需求或有普及必要性，那不應該是完全由地方政府來推動，應該由中央來統籌。