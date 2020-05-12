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平鎮停車場崩塌後未落實管制 桃園市罰營造廠

中央社 / 桃園12日電
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程發生坍塌意外，市府已委請專家查勘，但新北市建築師公會日前卻逕自進入並發布履勘初評。圖／桃園市消防局提供
桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程發生坍塌意外，市府已委請專家查勘，但新北市建築師公會日前卻逕自進入並發布履勘初評。圖／桃園市消防局提供

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程，上個月30日發生坍塌意外，市府已委請專家查勘，但新北市建築師公會日前卻逕自進入並發布履勘初評。由於營造廠未落實管制，遭市府開罰。

桃園市政府都市發展局長盧維屏今天表示 ，經詢問現場工地管理人員，新北公會確有事先聯絡及表示要在1日到場「關懷」同業權益，但當天在設計建築師表明全案將由市府委託桃園專業組織進行鑑定後，新北公會仍自行翻閱工務所工程書圖及詢問，並逕自進行「履勘」。

盧維屏說，依據營造廠設計單位的陳述，新北公會當天自行拍攝工地崩塌影片，隨即剪輯、配樂並發布在公會網路社團，後來被發現制止才刪除影片，但數日後卻再度發布「履勘初評」，營造廠設計單位認為，這些事後行為都不是當初公會所稱的「關懷」。

盧維屏指出，停車場覆土區崩塌後，經市府委託的桃園市建築師公會查勘，發覺毗鄰未崩塌的無梁板結構體已有損壞並具高度危險，而此處正是新北市建築師公會成員當日站立合照的位置，目前相關地區已圍籬封閉，即使是營造廠人員也禁止接近。

盧維屏說，同業間彼此關切是人之常情，但應適可而止，新北公會現場及事後行為皆無涉「關懷」，災害工址由主管機關及檢察官執行鑑定是基本常識，營造廠未遵守營建勞安衛法規及建築法，將再處以罰鍰新台幣1萬8000元，同時應落實門禁。

建築 崩塌

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