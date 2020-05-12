竹市3親子館14日重新開館 入場人數控管採實名制

因應新冠肺炎疫情，新竹市三區的親子館2月份起陸續減少課程，3月底開始休館。市府今指出，目前疫情趨緩，宣布親子館將於5月14日重新開館，入館採每時段限制親子組數（東區、香山區上限50組，北區上限10組），並施行嚴格防疫措施，包括每日進行紫消燈消毒、漂白水清潔設備等，另全面實施入館實名制、成人配戴口罩措施，保護入場親子們的健康。

社會處長李季縈指出，竹市三個親子館每日入館分3梯次，為上午10點、下午1點半及3點半，東區及香山區親子館每次可有50組親子，北區親子館因場地較小，每次入館為10組親子。要預約入館的家長即日起可至新竹市托育資源中心親子館網頁登記預約入館日期及時段。

李季縈說，親子館在開館前已全面進行消毒工作，包含每日以稀釋漂白水清潔地板、擦拭設施設備及教玩具圖書，並開起氣窗、大門、排風扇、空調，使室內保持通風，再以紫消燈進行消毒，用最高規格及安全的環境迎接孩童。

即使開館，也會持續進行工作人員及入館民眾健康管理，工作人員每日上班均先清洗手部及量額溫，服務親子的工作人員則須全程戴口罩，入館前所有親子除實名制登記，都要進行手部消毒及量額溫等，落實各項防疫措施。

李季縈提醒，重新開館後的親子館家長仍須全程戴口罩，有關親子館預約入館、相關課程與聯絡訊息，除可至竹市親子館網頁(https://wpcc.hccg.gov.tw)查詢，也可直接電話聯繫。