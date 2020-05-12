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融資調度平台走入歷史 徐耀昌保證任內財政不會負成長
苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，接受行政院財政紀律異常管控機制，8月並啟動融資調度平台，縣長徐耀昌開源節流，隔年起翻轉財政，年年有歲計賸餘，徐耀昌今天宣布調度平台完成階段性任務，即日起恢復自主付款，廠商不必多負額4%的手續費給平台。
徐耀昌今天率團隊鞠躬敬禮感謝鄉親，他並向蔡英文總統喊話，財政問題最重要在於財政收支劃分法，希望520後第二屆任期，沒有任何壓力下，好好落實政見，檢討不當的、不公平的財政收支劃分法，不要把台灣省的縣市當二等公民，而獨厚6都。
徐耀昌2014年底上任，2015年7月縣政府財政困窘，發不出員工薪水，行政院介入啟動財政紀律異常管控機制，2015年8月受理廠商申辦融資調度平台，截至上個月共1萬7580件，金額128.99億元，因財政改善，徐耀昌今天宣布調度平台完成階段性的任務。
不過，徐耀昌也表示，財政紀律異常管控機制後，停止或縮減的非法定福利項目，例如婦女生育津貼、國中小免費營養午餐及老人裝假牙等，秉持當用則用，都不會恢復，也不要造成一邊公庫負債還沒有清償，卻有一邊揮霍的困擾，他保證縣長任內，財政不會負成長。
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