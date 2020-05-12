新竹市親子館14日重新開放 入場控管採實名制

因應武漢肺炎疫情，新竹市3間親子館自3月底開始休館，新竹市政府今天宣布，14日將重新開館，採時段限制人數，並實施入館實名制，保護親子健康、安心玩。

新竹市政府社會處長李季縈透過新聞稿表示，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情狀況，為維持親子生活所需，3間親子館將於14日起重新開館，每日入館共3梯次，分別為上午10時、下午1時30分及3時30分。

李季縈說，親子館將採入館實名制，且會限制親子組數，東區及香山區親子館每次可有50組親子，北區親子館因場地較小每次入館為10組親子。

李季縈指出，各場館已全面進行消毒工作，包含每日以稀釋漂白水清潔地板、擦拭設施、設備及教玩具圖書，並開起氣窗、大門、排風扇、空調，使親子館室內保持通風，再用紫外線消毒燈進行消毒。

李季縈提醒，重新開館後的親子館，家長須全程戴口罩，有關親子館預約入館、相關課程與聯絡訊息，可至竹市親子館網頁查詢。