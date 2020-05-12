快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

新竹市親子館14日重新開放 入場控管採實名制

中央社 / 新竹市12日電

因應武漢肺炎疫情新竹市3間親子館自3月底開始休館，新竹市政府今天宣布，14日將重新開館，採時段限制人數，並實施入館實名制，保護親子健康、安心玩。

新竹市政府社會處長李季縈透過新聞稿表示，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情狀況，為維持親子生活所需，3間親子館將於14日起重新開館，每日入館共3梯次，分別為上午10時、下午1時30分及3時30分。

李季縈說，親子館將採入館實名制，且會限制親子組數，東區及香山區親子館每次可有50組親子，北區親子館因場地較小每次入館為10組親子。

李季縈指出，各場館已全面進行消毒工作，包含每日以稀釋漂白水清潔地板、擦拭設施、設備及教玩具圖書，並開起氣窗、大門、排風扇、空調，使親子館室內保持通風，再用紫外線消毒燈進行消毒。

李季縈提醒，重新開館後的親子館，家長須全程戴口罩，有關親子館預約入館、相關課程與聯絡訊息，可至竹市親子館網頁查詢。

親子 新竹 疫情

延伸閱讀

竹市培英學區 成為竹科父母購屋首選

酒店解封互踢皮球 戴口罩怎喝酒？地方再槓中央

鄭文燦：親子館519開放 校園社大樂齡61開放

久等了！台中關懷據點今起開放不共餐 親子館19日恢復

相關新聞

「不好意思讓大家這麼忙」 阿中部長發感謝函給各公所

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，衛福部長陳時中有感各公所基層人員在防疫期間，發放防疫補償、擴大紓困方案的辛勞，甚至得加班作業，讓弱...

路線重疊乘坐低 蘆竹3線免費公車喊停

桃園市蘆竹區公車路線，受到客運路線重複、有的乘坐率低或經營成本考量，市府交通局決定停駛部分免費公車，交通局長長劉慶豐今天...

補助農漁民萬元生活津貼 竹市約8100人受惠

為降低疫情對農漁民生計的衝擊，中央擴大弱勢農漁現金補貼1萬元方案，新竹市府今指出，轄內符合資格的農民預估3800人，預估...

感謝第一線防疫人員！桃市4大景點年底前享免費入園

台灣今天迄今已連5天零確診，也迎來連續30天沒有本土案例的好消息，桃園市政府今天宣布，為感謝第一線防疫人員於新冠肺炎疫情...

新貧、近貧者可受惠 鄭文燦估桃園擴大紓困將達3萬件

擴大急難紓困方案6日上路，連日來送件、審查爭議不斷，桃園市議員牛煦庭今天在議會質詢關切這場「紓困之亂」，桃園是如何接招？...

桃搜救犬基地犬舍小沒綠地 民代嘆：除衣食外 其他都缺

桃園市政府消防局特搜大隊成立的搜救犬小組參與過高雄氣爆、花蓮地震等重大災害搜救任務，日前平鎮文化公園地下停車場崩坍意外，...

影／民代籲訂三節敬老金天花板 鄭文燦：最好是全國統一

桃園市政府非法定社福支出龐大，近年屢被審計處點名，市議員牛煦庭今天在議會總質詢聚焦桃園財政窘迫現況並提出預警，特別點名桃...

竹市3親子館14日重新開館 入場人數控管採實名制

因應新冠肺炎疫情，新竹市三區的親子館2月份起陸續減少課程，3月底開始休館。市府今指出，目前疫情趨緩，宣布親子館將於5月1...

融資調度平台走入歷史 徐耀昌保證任內財政不會負成長

苗栗縣政府2015年7月爆發財政危機，接受行政院財政紀律異常管控機制，8月並啟動融資調度平台，縣長徐耀昌開源節流，隔年起...

520前給台南的大紅包！西濱曾文溪橋段通過66億預算

台南爭取多年的重大交通建設「西濱快速公路—曾文溪橋段新建工程計畫」由行政院核定通過66.36億元預算，立委陳亭妃表示，這...

房屋稅開徵 新竹市府祭5大紓困措施

109年房屋稅已開徵，新竹市府今指出，稅單及轉帳納稅通知均已完成寄發，對於受到疫情影響的納稅義務人，稅務局提供「旅館業停...

安心即時上工最高領1萬2640 勞動署楊梅辦公室60個機會

勞動部「安心即時上工計畫」日前放寬申請資格，勞動力發展署桃竹苗分署釋出位於楊梅辦公地點的60個打工機會，每月最高1萬26...

熱門新聞

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。