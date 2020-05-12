苗栗縣改善財政穩定減債 廠商將免上融資平台

苗栗縣政府5年多前爆發財政危機，經接受中央財政控管、努力改善財政，縣長徐耀昌今天宣布已減債新台幣53.83億元，未來廠商可免上融資平台負擔4%利息，由縣府直接付款。

徐耀昌103年底就任苗栗縣長後，驚覺縣府財政嚴重失衡，債務總額高達676億元，縣庫幾無現金可支應日常基本行政支出，面對待付廠商款項龐大壓力，積極向中央爭取紓困措施，終獲行政院協助設置融資調度平台，讓縣府維持基本運作。

苗栗縣政府今天召開財政改善說明記者會，縣長徐耀昌表示，5年多來配合中央政策嚴格控管預算規模、落實財政紀律，總債務已由原先676億元降至622億元，減債額度達53.83億元，因縣府財政逐步恢復自主，5月起縣政府撥付廠商款項將恢復自主付款，免除廠商辦理融資平台各項繁瑣程序負擔。

過去透過台銀融資平台，承攬縣府標案的廠商，得負擔4%融資平台作業費。徐耀昌形容，這對縣府、對廠商有如不平等條約，影響民間廠商承攬縣內公家標案的意願，尤其對照武漢肺炎疫情期間的各項補助貸款利息只要1%，他直言，外面的高利貸可能都沒這樣子。

徐耀昌指出，經中央評估苗栗財政漸趨穩定成熟，要解除融資平台，縣府財主單位認為這也是個契機，凸顯過去團隊努力開源節流成果，擺脫過去必須仰仗高利貸過日子，縣府可依財務狀況自主性付款，直接撥付廠商。

縣府財政處表示，5年多來，台銀融資平台提供融資額度近129億元，換算4%作業費約達5.1億元。

徐耀昌強調，感謝行政院、財政部、主計總處及縣籍立委，在縣府財政最艱困時，協助設置台銀融資調度平台，至於何時可解除財政受中央控管，一切尊重財政部。

另外，對於免費營養午餐等非法定社會福利支出政策，徐耀昌堅持不會貿然啟動，但將持續尋求熱心企業為苗栗縣各項建設、教育等推動工作注入活水。

徐耀昌在會中率所有一級主管深深一鞠躬，對各界過去以來的協助與共體時艱表達感謝。他表示，縣府團隊將秉持過去精神，積極開源節流、招商引資，持續改善苗栗縣財政，提供縣民優質服務。