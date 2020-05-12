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520前給台南的大紅包！西濱曾文溪橋段通過66億預算

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南爭取多年的重大交通建設「西濱快速公路—曾文溪橋段新建工程計畫」由行政院核定通過66.36億元預算，立委陳亭妃表示，這是520總統就職前送給台南的一個大紅包，完成台61線西濱快速道路的最後一哩路。圖／陳亭妃服務處提供
台南爭取多年的重大交通建設「西濱快速公路—曾文溪橋段新建工程計畫」由行政院核定通過66.36億元預算，立委陳亭妃表示，這是520總統就職前送給台南的一個大紅包，完成台61線西濱快速道路的最後一哩路。圖／陳亭妃服務處提供

台南爭取多年的重大交通建設「西濱快速公路—曾文溪橋段新建工程計畫」由行政院核定通過66.36億元預算，立委陳亭妃表示，這是520總統就職前送給台南的一個大紅包，完成台61線西濱快速道路的最後一哩路，民眾不需再多花十幾分鐘車程，繞行縣道173、台17線才能進入市區，讓大台南地區完整串聯建立高快速公路網。

陳亭妃指出，她從2016年9月在立法院審查106年度中央政府總預算案時，向當時的行政院長林全提出質詢，行政院在當年10月12日先核定可行性評估。這幾年該計畫歷經交通部多次修正、可行性評估、環境影響評估、濕地保育評估等，終於趕在520總統就職前核定通過，送給台南鄉親一個大紅包，彌補曾文溪橋這一段缺口。

由於台61線曾文溪橋橫跨曾文溪的行水區、高灘地，屬於國際級保育濕地，鄰近黑面琵鷺保護區，近年陸續完成環境影響差異報告及濕地保育評估報告，盼讓未來工程期間降低對濕地生態環境影響衝擊。

陳亭妃說，這次核定計畫為了要配合調整起點，增加橋梁長度及溼地審議要求降低環境影響，讓總經費較原本可行評估階段46.9億還要增加19.42億，她再向交通部爭取追加預算，總經費增加為66.36億。

未來「西濱快速公路-曾文溪橋段新建工程計畫」完工之後，將可銜接台南市二等七號道路，往東可銜接國道8號、國道1號、國道3號等高速公路，以及台1線、台20線等重要道路，並可與台南都會區北外環道銜接，建立完整串聯高快速公路網，進出市中心及連接到南部科學園區更方便，並可望帶動西部濱海地區的觀光遊憩產業。

濕地 行政院 國道

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