房屋稅開徵 新竹市府祭5大紓困措施

109年房屋稅已開徵，新竹市府今指出，稅單及轉帳納稅通知均已完成寄發，對於受到疫情影響的納稅義務人，稅務局提供「旅館業停用樓層稅金降3成、主動辦理停業減徵、展延繳納期限、延期繳稅、分期繳稅」等5大紓困措施，並於網站設立「肺炎疫情稅捐紓困專區」，以助民眾度過疫關。

稅務局指出，受疫情影響，飯店或旅館未使用樓層部分，可向稅務局提出由營業用稅率(3%)改、按非住家非營業用稅率(2%)課徵，飯店或旅館業使用房屋非自有者，也可和納稅義務人一同提出申請，大幅節省房屋稅金。另外，向國稅局申請暫停營業或歇業部分，稅務局將主動辦理房屋稅適用非住家、非營業用等較低稅率。

個人、法人及非法人團體負責人或主辦會計人員，因新冠肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，房屋稅繳納期限准予展延至6月30日，若7月1日仍在接受治療者，繳納期限自隔離治療結束日起再展延20日，符合資格的納稅義務人可於展延期限內備妥相關證明文件向稅務局申請。

稅務局表示，因疫情減班或接受隔離治療、檢疫等導致收入減少，無法於規定期間內一次繳清稅捐者，可申請延期繳稅案件，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年。分期繳稅部分則不受應納稅額金額多寡限制，如欲分期最長可分3年共36期。

稅務局表示，為鼓勵民眾以e化繳稅管道繳納，將舉辦e化繳稅抽獎活動，凡以自然人、金融、工商憑證、已註冊健保卡或TAIWAN FidO台灣行動身分識別，登入地方稅網路申報作業網站，直接線上查繳稅款，或到便利商店多媒體資訊機運用前揭憑證查詢列印繳納單至超商櫃臺繳納，及掃描QR-Code、行動支付繳納新竹市109年房屋稅者皆可參加抽獎，獎品共有提貨券6000元1名、500元100名。