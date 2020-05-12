舊湖口分駐所轉型 年底完工將成托育中心
新竹縣舊湖口分駐所近日改建，將轉型為新湖區綜合社會福利服務中心，設置公共托育家園、托育資源中心，社會福利服務中心等多項，預計年底前完工，提供湖口、新豐民眾更完善的社福服務。
縣長楊文科表示，透過修繕舊湖口分駐所及充實其設施設備，將服務新湖區民眾，規劃「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善照顧環境與措施，提供社區公共托育家園、托育資源中心及社會福利服務中心等多元方案，成立一個近便、友善及一站式的服務據點。
縣府社會處表示，新湖區綜合社會福利服務中心為地下1層地上3層樓建築物，改建總經費為1700萬，其中，中央補助1445萬，1樓的公共托育家園規劃為兒童遊戲區、睡眠區、廚房、清潔區及行政管理區，提供滿2足月至未滿2歲的兒童日間托育服務，收托上限為12名幼兒。
托育資源中心則規劃為兒童遊戲室、課程教室及行政管理區，提供0至3歲兒童及照顧家庭相關托育照顧諮詢及親職教育課程活動，設置親子遊戲室推廣親子共玩，減輕家庭照顧壓力，並辦理社區宣導增強社區托育資源量能，未來也將結合外展服務車，提供兒童玩具圖書租借，將資源送入社區。
另外，2至3層樓為社會福利服務中心，包含辦公室、兒童遊戲室、閱覽室、諮商室、多功能室、會議室、研習教室，提供脆弱家庭關懷服務、社會福利諮詢及資源轉介等服務。
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