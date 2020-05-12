安心即時上工最高領1萬2640 勞動署楊梅辦公室60個機會

勞動部「安心即時上工計畫」日前放寬申請資格，勞動力發展署桃竹苗分署釋出位於楊梅辦公地點的60個打工機會，每月最高1萬2640元，訂5月14日、15日分署的行政大樓進行面試。

60個工作機會包含行政協助、庫房與環境整理等，14、15日下午1點半至3點，在分屬桃園市楊梅區秀才路851號行政大樓進行現場面試。

桃竹苗分屬長賴家仁表示，勞動部「安心即時上工計畫」日前已放寬申請資格，一年內有勞工保險或就業保險投保紀錄者，就可以申請至公部門打工，每月最多排班80小時，可增加1萬2640元收入。

為加快民眾上工速度，桃竹苗分署首度在分署辦理現場面試活動，有意願於分署楊梅辦公地點打工的民眾，即日起可至桃竹苗分署官網預約報名，也可於面試當日直接攜帶身分證件參加面試，資格符合及面試通過後，最快於18日在分署官網公告結果，並可配合民眾需求隨時上工。

賴家仁說，政府放寬安心即時上工計畫資格，希望在從寬、便民的原則下協助民眾維持生計，歡迎有打工需求的民眾踴躍參加，即早報名，如仍對本計畫或現場徵才活有問題，可電洽(03)4855368轉1228或1219，有專人服務，或直接上桃竹苗分署官網查詢網址https://thmr.wda.gov.tw/。