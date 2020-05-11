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工研院攜榮家榮院 發展智慧科技長照

聯合報 / 記者王駿杰／新竹報導
失智整合解決方案區中的「PECOLA樂齡陪伴機器人」運用環境智能（Ambient Intelligence）技術關懷獨居長者，能協助子女陪伴獨居長者。圖／工研院提供
失智整合解決方案區中的「PECOLA樂齡陪伴機器人」運用環境智能（Ambient Intelligence）技術關懷獨居長者，能協助子女陪伴獨居長者。圖／工研院提供

工研院昨與退輔會旗下榮民醫院、榮民之家簽訂約「智慧長照共創」合作，針對現行照護體系中人力不足、夜間跌倒、銀髮族體力早衰及缺乏數據精準照護等痛點，結合創新智慧科技與豐富照護經驗共同打造「智慧照護驗證試驗場域」，延伸運用在各地榮民醫院及榮家，之後希望能推廣到各相關醫療照護機構。

工研院副院長彭裕民說，工研院已密切與產官學研醫合作，藉由智慧照護驗證跨領域技術整合及大數據資料共享，未來將提供一條龍長照解決方案。

工研院表示，這項方案將年長者從可自由走動到臥床所需的照護需求，分成「賦能檢測、非接觸失能監測及失智整合解決方案」三階段，並運用智慧科技進行協助、照護。當年長者還能健康行走時，透過賦能檢測區中「全身步態測試系統」追蹤長者步態及姿勢變化，能早期篩檢出可能衰弱的長輩，一旦步態發現異常便可進一步透過「體適能量測系統」提出矯正及由教練給運動處方箋。

當年長者為半臥床或臥床情形，則可透過失能監測的「資訊整合戰情室」能全天候守護，並融合「Wifi生理量測系統」、「紅外線姿態辨識系統」、「智慧床單」及「智慧燈箱」、「智慧輪椅」等遠距、非配戴式偵測技術，年長者若跌倒、心跳或呼吸異常，便會立即通報照護人員，馬上救援。

「樂齡陪伴機器人PECOLA」是工研院在整合科技與照護服務中一項秘密武器，可在獨居長輩跌倒或發出緊急關鍵字，啟動即時雙向視訊模組，通知被照護者的家人或醫護照護者，縮短救助獨居老人的時間。

工研院資訊與通訊研究所組長李國徵說，研發團隊針對銀髮族生活「身體好、吃得好、情緒好、睡得好」等四好需求建置PECOLA的互動功能，運用深度學習技術偵測跌倒事件主動撥號給子女建立雙向視訊。

榮民 獨居老人 長照

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