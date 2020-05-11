鄭文燦：親子館519開放 校園社大樂齡61開放

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天下午宣布，自5月19日起親子館開放、但不開放舉辦研習活動，並自6月1日起，校園戶外空間亦開放民眾使用和借用，社區大學、樂齡學習中心恢復使用。不過八大行業酒店、舞廳尚未達到防疫標準，仍暫時不開放。

鄭文燦主持防疫專案會議，國內連續28天沒有本土確診案例，鄭文燦表示，市政府場館採取分階段解封，繼親子館已開放玩具、圖書借閱，5月19日親子館開放，但不開放舉辦研習活動。

自6月1日起，原本未開放的校園戶外空間，開放民間使用和借用，校內的室內空間在7月14日前，仍暫時不開放借用，不過社區大學、樂齡學習中心因與學校有長期契約，巾府決定6月1日起恢復使用。

他說，原則上6月1日起，市府大部分場館，包括市民活動中心等都恢復使用，但是市民活動中心禁止共餐、共食或卡拉OK，也不開放辦桌活動，希望從6月1日之後，民眾可以有限度使用市民活動場館或是社福場館。

針對八大行業是否開放? 鄭文燦表示，目前各地方政府主流意見，因為中央防疫規範，列出實名制、社交距離1公尺規範，酒店、舞廳尚未達到這個標準，所以暫時不予開放，如果中央疫情指揮中心有討論出新規範，市府將依新規範執行。