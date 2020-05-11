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一句「阿姨您辛苦了」 她穿防護隔離衣汗流浹背值得

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院表揚護理楷模栢君怡。圖／為恭醫院提供
5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院表揚護理楷模栢君怡。圖／為恭醫院提供

5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院選拔出24名護理親善天使、1名護理主管楷模及8名護理楷模表揚，其中，負壓隔離病房護理師栢君怡疫情期間，穿防護隔離衣汗流浹背幫6歲女童打靜脈針，女童貼心感謝「阿姨您辛苦了」，並拿衛生紙想幫忙擦汗，讓栢君怡覺得很驕傲及值得。

新冠肺炎病情尚未解除，頭份市為恭醫院今年取消護師節慶祝大會，今天個別頒獎表揚33名楷模，醫院並特別錄製了護師節特輯，表達關心與祝福，其中，感染管制室護理師黃吟慈、栢君怡2名楷模，必須面對疫情高風險的環境工作，兩人卻不以為苦。

栢君怡「還原」現場，她說，一名6歲女童今年2月隨同家人到日本遊玩，返台後出現發燒等不適症狀，入住負壓隔離病房治療，照護過程護理人員都要全副裝備，一次女童點滴不順暢，必需重新打靜脈針，女童知道後，一直哭鬧不停，無法配合。

她當時為了取得信任感，穿著全套防護衣，使出渾身解數，只為了能打上那一針，防護不透氣，時間一久全身都是汗，過程中女童看到她的臉上、眼睛周圍冒了許多汗珠，女童對她說「阿姨妳很熱對不對？都流汗了！」，她回答「對啊！阿姨很熱！」。

栢君怡表示，女童聽了她的話後，很乖巧配合打針，且拿了2張衛生紙想幫我擦汗，並且對她說「阿姨您辛苦了！」，女童一個溫馨的舉動及話語，讓她覺得非常感動，認為當初選擇留在負壓隔離病房的決定，讓她感到驕傲及值得。

黃吟慈說，她從2012年任職感染管制室，處理過許多的傳染病，如狂犬病、H7N9新型流感、MERS中東呼吸道症候群等，都沒有像新冠肺炎深深影響大家的生活，因新冠肺炎傳染途徑不明，因無知而感到害怕，疫情又快速輪動，所以必須不斷掌握新知，修改表單及宣導，讓臨床同仁可遵照作業模式進行照護，修了不下數十次，才有現在的標準作業流程。

5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院表揚護理楷模黃吟慈。圖／為恭醫院提供
5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院表揚護理楷模黃吟慈。圖／為恭醫院提供

新冠肺炎 衛生紙 疫情

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