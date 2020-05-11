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向桃園醫護致敬 住都飯店贈250份餐盒給聖保祿
新冠肺炎疫情延燒，不少業者響應「向醫護致敬」贈送暖心便當的活動，今天住都大飯店也送出250個暖心防疫餐盒，慰勞聖保祿醫院的醫護人員，桃園市長鄭文燦也到場，他表示，兄弟姊妹幾乎都在聖保祿出生，對他來說聖保祿從小就是醫院的代名詞。
鄭文燦表示，防疫期間，醫療體系承擔極大責任，無論是檢驗、醫療、清潔等環節都非常辛苦，中央也公布最新醫事人員獎勵方案，市府也發起「愛心防疫便當向醫護致敬」活動，希望號召全民一起為醫事人員加油打氣。
身為八德人的鄭文燦，兄弟姊妹幾乎都是在聖保祿醫院出生，只有他是在家出生，鄭笑說「自己生太快」，從小聖保祿就是他印象中醫院的代名詞，對他來說具有特別的意義。鄭表示，相當感謝早期飄洋過海來台灣傳教的修女們，基於對天主的愛，在桃園闢建了聖保祿醫院，守護桃園人的健康，聖保祿醫院目前正積極推動院區擴建計畫，市府將全力支持醫院的長遠發展。
住都大飯店副總經理邱照進指出，住都大飯店與聖保祿醫院距離十分近，這次特別請飯店大廚準備拿手好菜，包含蜜汁烤雞腿、咕咾蜜肉、秘製肋排等，希望以簡單的心意慰勞所有辛苦的醫護人員，感謝他們守護台灣。他還說，雖然受到疫情影響，旅館業普遍不景氣，許多業者都受到很大的打擊，但是他相信台灣旅館業會堅強再起，在國人的支持與守護下，努力往前邁進。
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