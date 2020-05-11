快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園道路標線亂 市長鄭文燦：會通盤檢討

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員謝美英指出，桃園市內有許多道路標線問題，包括公車站牌設在紅線區、計程車紅線區上下客、直行車占用右轉道、沒有機車待轉區等，讓民眾一不小心就踏入違規陷阱、吃上罰單。記者陳夢茹／攝影
市議員謝美英指出，桃園市內有許多道路標線問題，包括公車站牌設在紅線區、計程車紅線區上下客、直行車占用右轉道、沒有機車待轉區等，讓民眾一不小心就踏入違規陷阱、吃上罰單。記者陳夢茹／攝影

公車站牌前是紅線...駕駛遭開單

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員謝美英表示，接到不少駕駛人抱怨遭開單，要求全面檢視桃園道路標線問題，包括公車站牌設在紅線區、計程車紅線區上下客、直行車占用右轉道、沒有機車待轉區等，讓民眾一不小心就踏入違規陷阱、吃上罰單。桃園市長鄭文燦說將會通盤檢討。

謝美英表示，有許多駕駛人抱怨收到很冤的交通罰單，公車駕駛向她抱怨，公車站牌前就是紅線，每天定時定點停靠，一旦被拍照檢舉，只能硬著頭皮吞罰單。小黃司機陳先生抱怨，許多道路沒有設上下車專用區，像他就遇過乘客要求下車，但前面是公車專用區、後面是公有停車格，中間只有紅線，也只能靠邊停，結果就被後車的行車紀錄器檢舉，當天辛苦跑車的錢也飛了。

另有駕駛投訴，收到「直行車占用右轉道」罰單，駕駛解釋，中壢區普忠路、環中東路口，只有兩線道，上下班尖峰時段，不小心開到右線後，根本沒機會變換車道，他並非紅燈右轉擋到後車，而是綠燈直行被開單，實在錯愕。謝美英指出，若是三線道設有右轉專用道，就不會有爭議，但上述路口車流量大、行車條件不佳，要求交通局及警察局合力全面檢視。

公車司機遇到的狀況市府也都瞭解，但交通局長劉慶豐表示，公車停靠區及站牌的規畫常受到阻礙，他解釋，當地里長及里民有時會持反對意見，不希望自家門口被畫成公車停靠區或設置站牌，因此有些地點便一直擱置，他表示，無論是公車站牌設置位置、計程車司機的控訴，還有直行車占用右轉道遭開罰，會全力檢討改善。

鄭文燦表示，針對公車站牌附近的紅線、黃線及白線畫設，會請交通局做全面檢討，哪些地方畫錯、哪些地方容易造成違規，這些有檢討的必要，另外，他說，有些公車站牌是之後才設置，因此公車站牌周邊的標線標誌的確需要重新檢討。

市議員謝美英表示，有公車駕駛向她抱怨，公車站牌前就是紅線，每天定時定點停靠，一旦被拍照檢舉，只能硬著頭皮吞罰單。圖／市議員謝美英提供
市議員謝美英表示，有公車駕駛向她抱怨，公車站牌前就是紅線，每天定時定點停靠，一旦被拍照檢舉，只能硬著頭皮吞罰單。圖／市議員謝美英提供
市議員謝美英表示，有駕駛投訴，收到「直行車佔用右轉道」罰單，駕駛解釋，中壢區普忠路、環中東路口，只有兩線道，上下班尖峰時段，不小心開到右線後，根本沒機會變換車道，他並非紅燈右轉擋到後車，而是綠燈直行被開單。圖／市議員謝美英提供
市議員謝美英表示，有駕駛投訴，收到「直行車佔用右轉道」罰單，駕駛解釋，中壢區普忠路、環中東路口，只有兩線道，上下班尖峰時段，不小心開到右線後，根本沒機會變換車道，他並非紅燈右轉擋到後車，而是綠燈直行被開單。圖／市議員謝美英提供

罰單 計程車

延伸閱讀

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

鄭文燦感謝中壢聖心天主堂防疫 母親節送移工康乃馨

桃園擴大紓困每天3000件 鄭文燦：審查與發錢要快一點

鄭文燦說AIT建議中職改名？藍委：現在紓困振興優先

相關新聞

鄭文燦：親子館519開放 校園社大樂齡61開放

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天下午宣布，自5月19日起親子館開放、但不開放舉辦研習活動，並自6月1日起，校園戶外空間亦...

一句「阿姨您辛苦了」 她穿防護隔離衣汗流浹背值得

5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院選拔出24名護理親善天使、1名護理主管楷模及8名護理楷模表揚，其中，負壓隔離病...

向桃園醫護致敬 住都飯店贈250份餐盒給聖保祿

新冠肺炎疫情延燒，不少業者響應「向醫護致敬」贈送暖心便當的活動，今天住都大飯店也送出250個暖心防疫餐盒，慰勞聖保祿醫院...

桃園道路標線亂 市長鄭文燦：會通盤檢討

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員謝美英表示，接到不少駕駛人抱怨遭開單，要求全面檢視桃園道路標線問題，包括公車站牌設在...

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員詹江村質詢平鎮停車場坍塌意外，他表示，該停車場有獲得國家卓越建設獎，卻在沒有地震、颱...

1年500元來點「光明燈」 苗栗燈愛心路燈認養起跑了

溫馨的5月，苗栗市公所一年一度「愛心路燈認養」活動起跑，市長邱鎮軍籲請踴躍認養路燈電費，1盞1年500元，打造光明平安回...

推動客語評核苗栗縣全國第一 西湖鄉讓秘密客驚艷

客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」評核成績公布，客家大縣苗栗縣拿下全國第一，總獎勵金高達1300萬元，首次躋身...

除夕夜接到開會通知 護理長為防疫再沒休過假

新冠肺炎期間衛生所的護理師團隊肩負確診者、確診接觸者（居家隔離者）的個案管理及疫調工作，其中以新竹市東區衛生所案件數最多...

銅鑼鄉長補選周六登場 觀看開票採實名制

苗栗縣銅鑼鄉長補選5月16日上午8點到下午4點投票，共設置16處投開票所，苗栗縣選舉委員提醒投票注意防疫，尤其觀看開票採...

航空城趕7月公告徵收爆瑕疵 民團批：把居住權當兒戲

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城又爆新爭議，民間團體今聯合舉辦記者會表示，桃園市府、交通部為趕在今年7月公告徵收，4月2...

喜當阿公 土地公廟前過母親節

桃園陳姓夫妻結婚10年仍膝下無子，陳父去年母親節到平鎮隘寮頂土地公廟發願，如果順利懷孕，今年母親節一定擺宴答謝神明，結果願望實現，昨天熱鬧擺桌、酬神戲。

竹市兒童探索館 明年完工

新竹市府投注1.5億整修世博台灣館，將轉型為兒童探索館，規畫高空溜滑梯、露天沙坑遊戲區與漂浮平台，成為孩子的科普教育夢想基地，預計2021年完工。

熱門新聞

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。