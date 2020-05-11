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桃園道路標線亂 市長鄭文燦：會通盤檢討
公車站牌前是紅線...駕駛遭開單
桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員謝美英表示，接到不少駕駛人抱怨遭開單，要求全面檢視桃園道路標線問題，包括公車站牌設在紅線區、計程車紅線區上下客、直行車占用右轉道、沒有機車待轉區等，讓民眾一不小心就踏入違規陷阱、吃上罰單。桃園市長鄭文燦說將會通盤檢討。
謝美英表示，有許多駕駛人抱怨收到很冤的交通罰單，公車駕駛向她抱怨，公車站牌前就是紅線，每天定時定點停靠，一旦被拍照檢舉，只能硬著頭皮吞罰單。小黃司機陳先生抱怨，許多道路沒有設上下車專用區，像他就遇過乘客要求下車，但前面是公車專用區、後面是公有停車格，中間只有紅線，也只能靠邊停，結果就被後車的行車紀錄器檢舉，當天辛苦跑車的錢也飛了。
另有駕駛投訴，收到「直行車占用右轉道」罰單，駕駛解釋，中壢區普忠路、環中東路口，只有兩線道，上下班尖峰時段，不小心開到右線後，根本沒機會變換車道，他並非紅燈右轉擋到後車，而是綠燈直行被開單，實在錯愕。謝美英指出，若是三線道設有右轉專用道，就不會有爭議，但上述路口車流量大、行車條件不佳，要求交通局及警察局合力全面檢視。
公車司機遇到的狀況市府也都瞭解，但交通局長劉慶豐表示，公車停靠區及站牌的規畫常受到阻礙，他解釋，當地里長及里民有時會持反對意見，不希望自家門口被畫成公車停靠區或設置站牌，因此有些地點便一直擱置，他表示，無論是公車站牌設置位置、計程車司機的控訴，還有直行車占用右轉道遭開罰，會全力檢討改善。
鄭文燦表示，針對公車站牌附近的紅線、黃線及白線畫設，會請交通局做全面檢討，哪些地方畫錯、哪些地方容易造成違規，這些有檢討的必要，另外，他說，有些公車站牌是之後才設置，因此公車站牌周邊的標線標誌的確需要重新檢討。
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