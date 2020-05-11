平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員詹江村質詢平鎮停車場坍塌意外，他表示，該停車場有獲得國家卓越建設獎，卻在沒有地震、颱風的狀況下坍塌，質疑是豆腐渣工程。桃園市長鄭文燦回應，意外發生後他立刻要求三方審核，周三交通局會提出報告。

平鎮停車場崩塌工安意外，造成一名女工人不幸死亡，事件受全台矚目。詹江村指出，桃園45件公共工程獲得國家卓越建設獎，其中就包含平鎮停車場興建工程，他說，獲獎工程竟然成為豆腐渣，桃市府還在前瞻建設計畫中沾沾自喜，痛批太扯。

平鎮停車場在沒有地震、沒有颱風的狀況下崩塌，詹江村直呼，拿出去不知道會不會被笑，他還點出，為何市府發布新聞寫道「新北巿建築師公會不請自來」，竟然不讓第三方審核，質疑市府有所隱匿。

桃園市交通局停車管理工程科長魏光譽表示，平鎮區文化公園地下停車場興建工程，由交通局送件，於2019年獲得國家卓越建設獎最佳規畫設計類，為民間社團法人中華民國不動產協進會所辦理的獎項，另外，也有報名桃園市政府公共工程金品獎，經初審通過。

鄭文燦回應，工安事故發生後，他已立刻要求交通局需接受第三方專業單位協助鑑定，包括工地安全維護及工地復原工作等，第三方專業單位由則桃園市建築師工會、結構技師公會和土木技師公會擔任，沒有隱匿。至於新北市建築師公會發佈調查結果，他說，新北市建築師公會謊稱受桃園市府委託進入工地而被攔下。