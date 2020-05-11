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1年500元來點「光明燈」 苗栗燈愛心路燈認養起跑了

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所「愛心路燈認養」活動起跑，市長邱鎮軍（左）致贈感謝獎座給長春石化苗栗廠廠長蔡智全。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所「愛心路燈認養」活動起跑，市長邱鎮軍（左）致贈感謝獎座給長春石化苗栗廠廠長蔡智全。圖／苗栗市公所提供

溫馨的5月，苗栗市公所一年一度「愛心路燈認養」活動起跑，市長邱鎮軍籲請踴躍認養路燈電費，1盞1年500元，打造光明平安回家的路。

苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出450萬元左右，去年認養數5483盞，比率約67％，經費均專款專用，作為繳納電費和路燈維護，邱市長強調認養路燈是回饋地方的善心表現，除維護公共安全，讓夜歸市民能平安回溫暖的家，照亮自己也照亮別人，還有活化街景、亮化城市的功用。

市公所公園路燈管理所指出，今年因受新冠疫情影響，暫停認養記者會及表揚活動，惟認養活動仍如期啟動，感謝長春石化、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業、華信塑膠等企業及個人，長期持續認養路燈，照亮了苗栗市大街小巷。

認養的路燈市公所會繕寫愛心造型貼紙，黏貼路燈桿，認養200盞以上者，另製作大型點燈牌，路燈認養費用每盞1年500元，可指定認養地點及盞數，並依意願在路燈桿上張貼認養人名號，專線037-331915。

認養 愛心

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