推動客語評核苗栗縣全國第一 西湖鄉讓秘密客驚艷

客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」評核成績公布，客家大縣苗栗縣拿下全國第一，總獎勵金高達1300萬元，首次躋身乙組優等的西湖鄉公所，評審的秘密客到公所對客語沉浸式生活環境大為驚艷，評核成績三級跳，獲獎勵金100萬元。

客委會推動客語為通行語執行成效評核結果，苗栗縣、桃園市、屏東縣政府並列甲組優等，苗栗縣獎勵金500萬元，高於桃園市、屏東縣的300萬元，此外，乙組優等苗栗市、公館鄉、三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，獎勵金各100萬元，佳等有頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所，獎勵金各50萬元。

苗栗縣得獎數、總獎勵金，皆居全國之冠，且去年評核西湖鄉、頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所都沒有入等，今年成績進步，尤其西湖鄉公所更是三級跳，讓人刮目相看。

縣府文化觀光局指出，苗栗縣客家人口約佔65％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府雖無專責的客家事務局，財政相對困難，但局處及公所全力推動客語生活化環境，第一線與民眾接觸的櫃台，普遍都有「𠊎講客」客語友善便民服務，西湖鄉公所就大受客委會秘密客肯定。