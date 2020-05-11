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除夕夜接到開會通知 護理長為防疫再沒休過假
新冠肺炎期間衛生所的護理師團隊肩負確診者、確診接觸者（居家隔離者）的個案管理及疫調工作，其中以新竹市東區衛生所案件數最多，截至5月初，27名護理師共管理8百多位個案，護理長黃亞菊、護理師謝明芳更曾在與居家隔離者確認健康狀況時，從尋常的感冒症狀中發現可疑處，進而確診；市長林智堅在護理師節前夕前往東區衛生所訪視，感謝第一線防疫無名英雄。
東區衛生所指出，護理師們要管理多名個案，每天中午及晚上9點都要進行體溫追蹤，一旦發現體溫有變化，就開始每30分鐘密切的主動聯繫，保護個案的健康安全，同時也降低社區感染風險。
林智堅到東區衛生所，並帶來由黃亞菊、謝明芳孩子的錄影畫面，祝福媽媽護理師節快樂。他說，1月23日二級應變中心開設、2月27日一級開設，當時沒人曉得要面對什麼，他幾乎與大家同一時間投入防疫工作，是最能體會大家辛勞的人。
黃亞菊分享抗疫經驗，她說，除夕煮年夜飯到一半時接到通知，立刻衝回衛生所開會，之後再也沒休過假，身為兩個孩子的母親，某天還發現兒子的聯絡簿已經一個多月沒有簽名，讓她只能耐心解釋，兒子也從一開始的不諒解到以她為榮。
謝明芳說，護理師有時候要像偵探一樣，在每日與居家隔離者的關懷電話中，細心的追蹤對方身體狀況，抽絲剝繭才從看似感冒的病例找出可能病灶，後續送往醫院協助確診。護理師團隊必須與大量的居家隔離者接觸，包括送居家關懷包、填寫資料等，每次回家第一件事就是進廁所清洗全身，大家每天都背負很大的壓力。
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