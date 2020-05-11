竹市長青學苑空間大改造 預計年底完工啟用

新竹市長青學苑長年有環境封閉、動線不明、空間零散、植栽雜亂等問題，與一旁開放明亮的新竹公園格格不入，市府投入1500萬預算重新規劃整理，今天動工，預計打造嶄新開闊的入口廣場、各類植栽的可食地景及配合學苑課程的農園景觀，除為年長者創造一個嶄新休閒活動空間外，更結合公園步行空間再延伸，使新竹公園周遭整體場域視覺與開放度更加完整相融，預計年底完工啟用。

城銷處指出，長青學苑周邊樹木長期缺乏整理與修剪，景觀雜亂，又與周邊地形有極大高低差，在缺乏明顯動線與入口下形成一個與周邊相比較為陰暗的空間，令民眾難以親近；因此，市府將鮮少使用的涼亭及花台打除，擴大生長樹穴與增加綠地，並進行植栽梳理及土層改善，規劃具教育學習意義的可食地景及農園景觀。

另外，原有老舊設施如欄杆、人行道鋪面等，將以全區空間場地進行重新調整改善。步道採無障礙設計，另增設夜間照明、保留原有槌球場運動空間，並新建一座全新的廁所，全方面提升周邊環境，使學苑長輩與市民都能享有優質開放的活動空間。

市長林智堅說，這次將公園旁的長青學苑景觀一併改造，透過開闊、有系統的綠意景觀與創造多功能的活動空間，不只學苑的年長者受益，並串聯新竹市立動物園、即將完工的體育場、孔廟廣場，讓整座新竹公園空間景觀更趨完善。