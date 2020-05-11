銅鑼鄉長補選周六登場 觀看開票採實名制

苗栗縣銅鑼鄉長補選5月16日上午8點到下午4點投票，共設置16處投開票所，苗栗縣選舉委員提醒投票注意防疫，尤其觀看開票採實名制，請民眾配合。

銅鑼鄉長補選3搶1，3名候選人中，1號古素馨是遭解職鄉長李瑞廷的太太，2號謝昌年於前年底銅鑼鄉長選舉與李瑞廷對決失利，另名參選人是33歲的政治新人劉彥村，補選選舉人數1萬4756人，選委會估計開票約半個小時就會有結果。

選委會指出，因應新冠肺炎疫情，投票民眾應注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並維持手部清潔，如發生發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫後在家休息；.選舉人投票時應配戴口罩，並保持1公尺以上間距，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，保持1.5公尺以上距離；如為居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

選委會總幹事彭基山表示，投票當天選舉人投票或參觀開票時均應配戴口罩，投開票所外將設置簡易檢疫站，選舉人有發燒症狀，應登記姓名、身分證字號與聯絡電話，如有居家隔離、居家檢疫者或疑似病例，將通報衛生單位處理，另觀看開票程序的民眾均應登記姓名、身分證字號與聯絡電話，有發燒症狀者，不得進入。