銅鑼鄉長補選16日投票 須戴口罩保持社交距離

苗栗縣選舉委員會今天指出，銅鑼鄉長補選將於16日舉行，配合政府防疫政策，提醒選舉人前往投票應配戴口罩，並保持社交距離，居家隔離或檢疫者不得進入投開票所。

苗栗縣選委會總幹事彭基山表示，第18屆銅鑼鄉長補選共設置16個投開票所，選舉人數1萬4756人，目前仍處於防疫期間，依中選會規定投票當天將在投開票所外設置簡易檢疫站，提供酒精乾洗手、測量額溫；選舉人投票或觀看開票作業時，均應配戴口罩。

縣選委會提醒選舉人前往投票時，在戶外與他人保持1公尺以上距離，室內則是維持1.5公尺以上距離；若出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應留下基本資料並盡快就醫；居家隔離、居家檢疫者，依傳染病防治法規定，不得進入投票所投票及參觀開票。

銅鑼鄉前鄉長李瑞廷因涉及賄選案，今年2月經台中高分院判決當選無效定讞後解職，依規定應於3個月內補選完畢。此次補選共有3人登記參選，分別是「代夫出征」的李瑞廷妻子古素馨、前銅鑼鄉民代表會主席謝昌年、以及銅鑼青年劉彥村，老將新秀相互競爭，隨著投票日逼近，選情預料將更加白熱化。