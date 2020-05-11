快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空城趕7月公告徵收爆瑕疵 民團批：把居住權當兒戲

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
民間團體今天聯合舉辦記者會，呼籲桃園航空城暫緩徵收。記者吳姿賢／攝影
民間團體今天聯合舉辦記者會，呼籲桃園航空城暫緩徵收。記者吳姿賢／攝影

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城又爆新爭議，民間團體今聯合舉辦記者會表示，桃園市府、交通部為趕在今年7月公告徵收，4月29日土徵審議僅通過土地部分，未一併徵收地上物，將來地上物協議價構空間恐被強烈壓縮。他們認為，政府為趕時間將民眾居住權當兒戲恐違法，呼籲暫緩徵收。

環境權保障基金會研究員許博任表示，航空城分別在2014年、2017年7月歷經兩次展延，共給予六年期限。也就是說，若2020年7月仍未辦理區段徵收，必須重新依照區域計畫法、都市計畫法走法定程序才能繼續開發，等於要「打掉重練」。

許博任說，因此航空城不到半年時間，火速通過二階環評及土地徵收審議，環保署、內政部一路開綠燈護航，罔顧民間提出的沙崙油庫爆炸風險、未落實搬遷影響評估等爭議。現在又爆出地上物未併同土地徵收的重大瑕疵，不僅違法更傷害民眾權益。但航空城過去展延兩年仍無法辦理完成區段徵收，顯現政府根本無力執行這個離譜的大空頭支票，未來將衍生更多爭議。

環境法律人協會律師熊依翎表示，航空城地上物以還在進行查估作業、所有權人眾多為由，未與土地併同審查土徵審議，導致徵收計畫書當中的開發總費用的估算失準，也沒辦法明確計算應安置計畫的戶數，主管機關根本無法基於完整資訊審查此案的可行性、合理性。

熊依翎說，一旦區段徵收公告，土地所有權人必須在30天內選擇要領取補償金或參與配定，若地上物拆遷補償資訊不完整，被徵收戶無法基於完整資訊做選擇，地政司應暫緩核定航空城土地徵收，地上物、土地應一併重新進行協議價購賣。

台灣人權促進會長周宇修說，交通部、桃園市府至今沒有公布需要興建多少戶數的安置住宅，土地持分較小的地主最容易成為區段徵收的迫遷戶、犧牲者，但現在都沒有確實掌握調查，怎能保障他們在未來的徵收程序中可獲得居住保障，呼籲盡快建立安置清冊。

航空城 土地徵收 區段徵收

延伸閱讀

航空城闖關／反拆遷、要開發 居民意見兩極

航空城恐成空城？ 學者專家緊急連署籲暫緩徵收

航空城連過兩關農地漲翻 學者批：政府建商聯手炒地皮

漲翻了！航空城農地半年一坪5萬變10萬

相關新聞

鄭文燦：親子館519開放 校園社大樂齡61開放

疫情逐漸緩和，桃園市長鄭文燦今天下午宣布，自5月19日起親子館開放、但不開放舉辦研習活動，並自6月1日起，校園戶外空間亦...

一句「阿姨您辛苦了」 她穿防護隔離衣汗流浹背值得

5月12日國際護師節，苗栗縣頭份市為恭醫院選拔出24名護理親善天使、1名護理主管楷模及8名護理楷模表揚，其中，負壓隔離病...

向桃園醫護致敬 住都飯店贈250份餐盒給聖保祿

新冠肺炎疫情延燒，不少業者響應「向醫護致敬」贈送暖心便當的活動，今天住都大飯店也送出250個暖心防疫餐盒，慰勞聖保祿醫院...

桃園道路標線亂 市長鄭文燦：會通盤檢討

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員謝美英表示，接到不少駕駛人抱怨遭開單，要求全面檢視桃園道路標線問題，包括公車站牌設在...

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

桃園市議會今天進行市政總質詢，市議員詹江村質詢平鎮停車場坍塌意外，他表示，該停車場有獲得國家卓越建設獎，卻在沒有地震、颱...

1年500元來點「光明燈」 苗栗燈愛心路燈認養起跑了

溫馨的5月，苗栗市公所一年一度「愛心路燈認養」活動起跑，市長邱鎮軍籲請踴躍認養路燈電費，1盞1年500元，打造光明平安回...

推動客語評核苗栗縣全國第一 西湖鄉讓秘密客驚艷

客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」評核成績公布，客家大縣苗栗縣拿下全國第一，總獎勵金高達1300萬元，首次躋身...

除夕夜接到開會通知 護理長為防疫再沒休過假

新冠肺炎期間衛生所的護理師團隊肩負確診者、確診接觸者（居家隔離者）的個案管理及疫調工作，其中以新竹市東區衛生所案件數最多...

銅鑼鄉長補選周六登場 觀看開票採實名制

苗栗縣銅鑼鄉長補選5月16日上午8點到下午4點投票，共設置16處投開票所，苗栗縣選舉委員提醒投票注意防疫，尤其觀看開票採...

航空城趕7月公告徵收爆瑕疵 民團批：把居住權當兒戲

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城又爆新爭議，民間團體今聯合舉辦記者會表示，桃園市府、交通部為趕在今年7月公告徵收，4月2...

喜當阿公 土地公廟前過母親節

桃園陳姓夫妻結婚10年仍膝下無子，陳父去年母親節到平鎮隘寮頂土地公廟發願，如果順利懷孕，今年母親節一定擺宴答謝神明，結果願望實現，昨天熱鬧擺桌、酬神戲。

竹市兒童探索館 明年完工

新竹市府投注1.5億整修世博台灣館，將轉型為兒童探索館，規畫高空溜滑梯、露天沙坑遊戲區與漂浮平台，成為孩子的科普教育夢想基地，預計2021年完工。

熱門新聞

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。