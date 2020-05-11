航空城趕7月公告徵收爆瑕疵 民團批：把居住權當兒戲

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城又爆新爭議，民間團體今聯合舉辦記者會表示，桃園市府、交通部為趕在今年7月公告徵收，4月29日土徵審議僅通過土地部分，未一併徵收地上物，將來地上物協議價構空間恐被強烈壓縮。他們認為，政府為趕時間將民眾居住權當兒戲恐違法，呼籲暫緩徵收。

環境權保障基金會研究員許博任表示，航空城分別在2014年、2017年7月歷經兩次展延，共給予六年期限。也就是說，若2020年7月仍未辦理區段徵收，必須重新依照區域計畫法、都市計畫法走法定程序才能繼續開發，等於要「打掉重練」。

許博任說，因此航空城不到半年時間，火速通過二階環評及土地徵收審議，環保署、內政部一路開綠燈護航，罔顧民間提出的沙崙油庫爆炸風險、未落實搬遷影響評估等爭議。現在又爆出地上物未併同土地徵收的重大瑕疵，不僅違法更傷害民眾權益。但航空城過去展延兩年仍無法辦理完成區段徵收，顯現政府根本無力執行這個離譜的大空頭支票，未來將衍生更多爭議。

環境法律人協會律師熊依翎表示，航空城地上物以還在進行查估作業、所有權人眾多為由，未與土地併同審查土徵審議，導致徵收計畫書當中的開發總費用的估算失準，也沒辦法明確計算應安置計畫的戶數，主管機關根本無法基於完整資訊審查此案的可行性、合理性。

熊依翎說，一旦區段徵收公告，土地所有權人必須在30天內選擇要領取補償金或參與配定，若地上物拆遷補償資訊不完整，被徵收戶無法基於完整資訊做選擇，地政司應暫緩核定航空城土地徵收，地上物、土地應一併重新進行協議價購賣。

台灣人權促進會長周宇修說，交通部、桃園市府至今沒有公布需要興建多少戶數的安置住宅，土地持分較小的地主最容易成為區段徵收的迫遷戶、犧牲者，但現在都沒有確實掌握調查，怎能保障他們在未來的徵收程序中可獲得居住保障，呼籲盡快建立安置清冊。