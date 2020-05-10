竹市兒童探索館 明年完工

新竹市府投注1.5億整修世博台灣館，將轉型為兒童探索館，規畫高空溜滑梯、露天沙坑遊戲區與漂浮平台，成為孩子的科普教育夢想基地，預計2021年完工。

文化局長黃竫蕙指出，在空間結構與機能上，兒童探索館一樓規畫以特展區為主，未來以年度策展形式展出，二樓畫分為三間創意實驗室，未來公開徵求具跨界、實驗性質原創內容提案，開放不同團隊進駐，並且以課程方式開放民眾報名。

三樓室內為輕食餐廳，戶外平台有沙坑、戲水池及草坡設計，並可眺望頭前溪河岸平原風光；四樓以上有三座高空溜滑梯，五樓為漂浮平台。

黃竫蕙說，兒童探索館將連通風城文創館以及國際展演中心，與新竹水道取水口及隆恩圳綠帶相呼應，使公道五軸線發展成科技與藝文並重的優質生活圈，2021年整修完工後，將帶給民眾全新感受。

市長林智堅說，世博台灣館因為缺乏與在地連結，曾有「地表最大捕蚊燈」之稱，他積極將世博台灣館轉型、重新活化，在經濟部、聯發科的協力支持下，將場館改造成以科普教育為核心的據點。

林智堅還表示，竹科園區腹地漸趨飽和，近年來市府在公道五路共36公頃的廊帶上致力打造「竹科X」產業園區，未來將成為AI及IOT 產業重鎮，其中的「風城文創館」、市定古蹟「新竹水道取水口展示館」、「國際展演中心」及「兒童探索館」將成為「竹科X」藝文特區，提供親子遊憩空間。