鄭文燦感謝中壢聖心天主堂防疫 母親節送移工康乃馨

桃園市長鄭文燦今天前往中壢區耶穌聖心天主教堂，了解與關懷假日移工防疫宣導情形，也在母親節這天送康乃馨，祝福大家母親節快樂。

鄭文燦表示，市府以高標準進行防疫工作，積極推動移工防疫措施，包括暫停舞廳營業、勸導教會或清真寺暫停禮拜活動、加強移工集中宿舍防疫等，鼓勵移工疫情期間盡量待在宿舍避免外出，保持低度社會活動，以降低群聚感染風險。聖心天主教堂給予移工很多精神上的安慰與照顧，感謝疫情期間配合落實市府防疫措施，改採線上進行宗教活動，共同為防疫盡份心力。

鄭文燦提及，目前疫情趨緩，市府將評估風險後，分階段適時開放市民活動中心、社區大學、樂齡中心、親子館等場館讓民眾使用，而教堂宗教活動的恢復，在適當的指引下，例如活動未超過100人、梅花座、室內通風良好，也將慢慢開放，務求穩健開放，恢復原本生活。

勞動局長陳靜航表示，配合中央流行疫情指揮中心指示，勞動局近日將派員訪視僱用移工住宿人數為50人以下的事業單位，並依據勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，針對「移工分流管理與宣導」、「強化生活管理及協助就醫」、「移工外出管理措施」及「移工放假外出原則」等事項，協助進行防疫及移工生活管理，強化職場防疫，共同防止疫情擴散。