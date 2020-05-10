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桃園擴大紓困每天3000件 鄭文燦：審查與發錢要快一點

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦表示，擴大紓困審查和發錢都要快。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦表示，擴大紓困審查和發錢都要快。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天強調，急難紓困要以從速、從簡以及從寬為原則，希望能夠地方收件、地方審核、地方發錢，速度要快一點。

鄭文燦說，桃園市現在採取的做法是區公所從寬認定，如果有爭議需要複查，在社會局也要從寬認定，這方法跟社會救助法規定一樣。這次的防疫，像口罩實名制是用健保體系，急難紓困是用社會救助體系，只要把標準、流程改得更簡單，盡快發錢應該沒有問題，最重要的是讓需要的人盡快領到這筆錢。

鄭文燦覺得這次的紓困，還有一些特點，就是非傳統所謂的貧窮，而是有許多的新貧跟近貧，就是所謂的「new poor」跟「near poor」，新貧跟近貧的族群，就是因為疫情的關係沒有工作、沒收入，政府要想辦法盡量幫忙紓困，他們可能沒有其他津貼，也沒有保險的身分他認為這群人是底層的民眾，需求非常殷切，各地方政府應該要把握這些原則，儘快發紓困金。

桃園市政府目前也在緊鑼密鼓的作業，鄭文燦謝謝同仁這段期間很辛苦，從受理的過程，他看到前3天大約受理8000多件，預估明天（11日）接下來一周，每天會有2千至3千件申請案，希望能夠審查速度快一點，發放的速度也要快一點，至於各縣市，我想心情是一樣的，大部分的縣市都會按照中央的急難紓困的基本規畫，希望地方整合、地方發錢，速度快一點，服務貼心一點。

鄭文燦 疫情 健保

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