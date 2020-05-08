苗警微電影宣導反家暴 14女議員入鏡相挺

母親節將至，苗栗縣警察局婦幼隊推出反家暴宣導微電影「別讓愛成為傷害」，邀縣內14名女性議員入鏡，呼籲受暴婦女勇敢求救，不要隱忍。

苗栗縣警察局婦幼隊副隊長曾意芳指出，全國家暴案件逐年攀升，苗栗縣108年就有1547件，為協助並鼓勵受暴者對外求助，研議拍攝微電影，透過網路宣傳，此構想獲得頭份扶輪社社長范文馨公益贊助，親自操刀拍攝、配音並剪輯製作。

這部家暴防治宣導微電影「別讓愛成為傷害」發想於網路流傳的一首英文詩「I got flowers today（我今天收到花了）」，內容描述受暴妻子遭家暴後，都因丈夫送她一束花而選擇原諒，但受暴程度日益加劇，最後一次收到花，是在自己葬禮上，因為一再容忍而被丈夫毆打致死。詩句最後感嘆，若有勇氣和力量離開丈夫，就不會再拿到花了，凸顯家暴容忍可能帶來死亡危機。

曾意芳說，「別讓愛成為傷害」微電影在數月前已完成第1集，昨天推出第2集，長度約4分多鐘，內容以被害人第一人稱方式，描述遭受家暴後，前往派出所報案、轉介縣府社會處及醫院、法院等單位，明確說明公部門網絡可以如何介入協助處理，包括庇護所安置、保護令的聲請等，希望幫助仍深陷家暴陰影卻裹足不前的受暴婦女清楚思考、勇敢求助。

影片中，苗栗縣14名女性議員也入鏡共同呼籲「拒絕家暴 勇敢站出來」。曾意芳說，影片在母親節前夕上架，很感謝所有女議員們全力相挺，一口答應配合拍攝。這部微電影昨天上傳苗栗縣警局臉書粉絲專頁，今天已有近7000人瀏覽。