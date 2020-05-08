桃青年局實習計畫開跑 改採線上方式進行媒合

為使青年瞭解職場環境與取得職場實作技能，桃園市政府青年事務局今年持續與多家公司企業合作，在暑假期間提供多元化的優質實習職缺，讓青年朋友進入職場進行150小時以上的實習訓練，受新冠疫情衝擊，今年的實習職缺媒合5月起以採線上方式辦理，幫助青年提早接軌職場環境。

去年青年局媒合250名青年至49家優質企業實習，獲得廣大迴響與成效，續留原企業繼續工作的青年達63名，不僅讓青年找到舞台，也幫助企業找到優秀人才，如中原大學工業與系統工程在學研究生徐同學獲得佳龍科技工程股份有限公司青睞，於實習期間擔任總經理特助及公司ISO內部稽核計畫執行負責人，在時間及業務壓力下，讓他學習到如何面對問題與獨立解決，成為能夠獨當一面的企業人才。

青年局表示，今年邀請35家以上新創企業參與實習計畫，並釋出超過250個優質實習職缺，其中職缺囊括了物聯網、人工智慧、資訊電子、文創設計、廣告行銷等不同產業領域，透過150小時以上的實習訓練，提升青年職涯軟實力與實戰力，並提供符合勞基法規定薪資。

受新冠疫情衝擊，今年的實習職缺媒合會改採線上方式辦理，自5月起陸續於青年事務局官方臉書專頁進行7場線上直播，藉由生動的直播訪談取代生硬的文字介紹，讓青年朋友更容易了解實習企業的特色及職缺內容。日前已舉辦兩場職缺說明會，成功媒合超過50位學生到各企業實習，歡迎桃園有志青年踴躍觀看。

青年局長顏蔚慈表示，針對學用落差造成的就業問題以及新冠肺炎疫情造成的工作短缺現況，桃園市府致力做為培育人才的平台，持續聆聽各界需求，積極與產業界、學研界合作，培育青年專業能力、提升就業競爭力，讓青年為自己的職業生涯加分。