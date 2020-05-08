中壢區公所訪視紓困 龔明鑫：相較首日順暢許多

日前行政院公布擴大紓金方案後，全台各區公所開始受理無保工作者紓困1萬元申請。行政院政委龔明鑫今天偕同桃園市長鄭文燦到桃園市中壢區公所訪視，了解受理急難紓困辦理情形時表示，公所採多窗口因應，加上地方從寬認定，作業相對流暢，審核速度也較首日快好幾倍。

為分流人潮，中壢公所將中庭規畫為諮詢區、書寫區與收件區。龔明鑫表示，受理紓困狀況非常流暢，沒有實施首日混亂、大排常龍的現象，非常感謝地方政府及第一線同仁。

龔明鑫說，經過首日的混亂後，現在認定上從寬、資料從簡、發放從速，如提不出工作、財力等證明，就簽切結書，責任自負，紓困要在民眾困難時發放才有意義。

有媒體問，從寬認定也應有防弊措施。龔明鑫表示，民眾舉出的證明，會透過中央政府相關的資料庫進行勾稽，剔除資格不符者，另外，事實上有些民眾過去的存款已經很高了，他也呼籲紓困金是照顧甘苦人的錢。

從防疫到紓困，緊接著將進入振興階段，他說，未來更需要地方政府的幫忙；民眾好奇的振興券發放方式，將會以多元、便利性考量，不會只有單一形式。