桃園族語老師不足又高齡化 民代籲市府擴大培訓

桃園市各國中小總計開設原住民族語班1525班，但全市專職加上教學支援的族語老師僅99人嚴重不足，原民市議員王仙蓮今質詢，認為師資不足且師資高齡化，最年長的族語老師已79歲，憂心族語總有一天會消失；市府允諾增開族語教育班，明年將採職業訓練方式擴大培訓族語老師，並強化族語教學直播共學系統，暢通學族語管道。

依規定本土語言在國小為必修課程、國中為選修，各校須視學生意願開設相關本土語言課程，以原住民族語而言，172間國小開1316班、50間國中開209班，不過，正式編制的族語老師23人，領鐘點費的教學支援族語教學老師76人，總計99人。

王仙蓮說，對比國中小約萬名原民學生，族語老師僅99人，顯然不足，也發現族語老師最高齡79歲、最年輕27歲，平均年齡落在58歲，師資老化嚴重，「擔心再過五年十年，沒有人投入族語教學，族語真的會消失」，要求市府重視族語師資培訓，也建議開放取得中高級認證者可到國小教課，不要受限高級認證，以充實族語老師陣容。

市府原民局長林日龍說，市府今年針對族語老師在職進修辦理研習4場次，也在部落大學開設族語教育課程，市府會多增加課程班次，由於今年職訓梯次都已排定，明年將採職訓方式培訓新的族語老師，鼓勵更多有志從事族語教學者投入族語教學行列。

至於是否放寬族語認證資格，讓取得中高級者也能擔任族語老師，市長鄭文燦說，這牽涉到原住民族語言能力認證的階梯制度，他認為重點應在於增加培訓人數，尤其要補足重點族群的族語老師，至於部分族群因族人較少，要找到老師不容易，將請教育局集中安排課程。