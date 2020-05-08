陳時中「紓困之苦」 龔明鑫：現在是救苦救難

近日紓困亂象引民怨，今天下午陳時中建議應該改成「紓困之苦」，因為除了領的人很苦，要準備填很多單子，承辦的人也很苦，因為增加的行政作業很多。行政院政務委員龔明鑫下午也說，之前的方案比較是救急救窮，現在方案是救苦救難。

龔明鑫今天下午偕同桃園市長鄭文燦，前往中壢區公所，訪視急難紓困申辦情形。龔明鑫指出，此次紓困方案中，各行業、百工百業都有顧及，唯獨有工作卻沒有農工勞保等這群人無法照顧到，所以才會推出急難救助紓困方案。

鄭文燦表示，5月6日開始受理，受理了1100多件，7號受理3500多件，今天預估也會到達3500件，可見得已經「上軌道了」，紓困要苦民所苦，市府除了從速從簡從寬三原則外，需要提供貼心服務，所以將部分民眾要準備的資料轉移給後臺查證。

鄭文燦也指出，此方案在5月7日前也與龔明鑫討論過，並建議，戶籍資料、財稅資料等都可線上即時查詢，並可以勾稽有沒有領到中央的補助款，表示「這工作後台才來做沒問題」，基於此原則，會給基層紓困工作人員，包括誤餐費、加班費，及市政府會提列獎金，他強調「紓困不會變亂，紓困也不會變苦」，大家共同來把這件事情來完成。

龔明鑫被外界譽有「紓困陳時中」，龔明鑫謙虛地表示，不敢當，他認為紓困陳時中指的應該是一個「team」，整個紓困的過程當中，只要大家努力做好自己的工作，謹守本分，對國家就是很大貢獻，每一個人都是臺灣之光，都是陳時中。