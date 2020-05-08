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鄭文燦：紓困已上軌道 桃園單日受理約3400件

中央社 / 桃園8日電

桃園市長鄭文燦今天視察民眾申請紓困方案時表示，桃園市6日收件1100多件，昨天與今天單日受理約3400多件，顯見紓困已經上軌道，他也談到「紓困要即時，文件要簡化，標準要從寬」。

行政院政務委員龔明鑫下午在鄭文燦陪同下，前往桃園市中壢區公所視察民眾在申請擴大紓困方案實際狀況，由於中壢區公所規劃有諮詢區、書寫區、收件區，讓民眾可以依序取得各項諮詢服務。

鄭文燦在接受媒體聯訪時表示，桃園全市6日受理時僅約1100件，昨天受理則達到3400多件，今天也預估相同的件數，顯見簡化申請流程已有成效，紓困已上軌道。

他談到，由於申請的民眾大多因為疫情而喪失工作或減少收入，也不乏無勞保、打零工或自營作業者，市府將秉持從速、從簡、從寬三大原則，盡速協助民眾申請核發紓困金，針對區公所審核後有資格疑慮的個案，也會由社會局從寬協助資格認定，讓市民盡速獲得紓困。

鄭文燦也說，整體急難紓困方案於6月底前皆可申請，目前中央已核撥給桃園約新台幣1億3600萬元經費，後續市府也將視申請狀況，再向中央申請補助。此外，這段時間申請民眾因生活陷入困頓，或有態度不佳的情形，也請區公所多擔待、多協助。

鄭文燦 行政院 疫情

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