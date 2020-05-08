競爭依舊 苗栗縣公幼5月下旬起展開招生
苗栗縣今年公立及非營利幼兒園即將在5月下旬展開招生，受政府推動公共化教保機構的生態影響下，去年縣內的公立幼兒園首度出缺額，打破往年得「擠破頭」的現象；雖然競爭加劇，但縣府仍將持續推動新設國小附幼及增班，8月預計可新增36班，增加逾千名幼生就讀機會。
苗栗縣教育處學前教育科指出，苗栗縣現有國小附設幼兒園65園、鄉鎮立幼兒園（含分班）16園，另有非營利幼兒園9園，可提供4574個平價公共化教保服務就讀名額。
教育處指出，為減輕家長經濟負擔、落實照顧弱勢家庭就學權益的目標，縣府今年8月將在海寶、大山、同光、新埔、客庄、僑育、栗林、清安國小等8校新設附設幼兒園，並在大同附幼、文華附幼、大埔附幼等20所國小附設幼兒園增設20班，此外還新設建功國小、竹興國小非營利幼兒園7班，合計可新增36班，增加幼生就讀名額達1080人。
國內公私立幼兒園的生態在中央大力推動公共化教保機構的情況下，有的公立幼兒園空間已受壓迫，去年甚至需要二次招生才滿招；縣府強調會持續推動各公幼加強特色，各園所也都努力培養自身吸引家長及孩子來就讀的誘因，今年招生概況在苗栗縣幼兒教育網增加專區，各園所特色、缺額都會提供資料供家長參考。
各國小附幼預定5月26、27日登記、29日抽籤；各鄉鎮市立幼兒園及非營利幼兒園於6月1至15日的區間內自訂登記及抽籤日期。
縣長徐耀昌表示，國小附設幼兒園費用合理、師資穩定、活動空間大，但寒暑假家長需另作安排或規畫參加課後留園；非營利幼兒園家長每月繳費不超過3500元，第三胎不超過2500元，收托時間較彈性且沒有寒暑假，家長可依自身需求選擇最合適的幼兒園。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言