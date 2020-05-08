競爭依舊 苗栗縣公幼5月下旬起展開招生

苗栗縣今年公立及非營利幼兒園即將在5月下旬展開招生，受政府推動公共化教保機構的生態影響下，去年縣內的公立幼兒園首度出缺額，打破往年得「擠破頭」的現象；雖然競爭加劇，但縣府仍將持續推動新設國小附幼及增班，8月預計可新增36班，增加逾千名幼生就讀機會。

苗栗縣教育處學前教育科指出，苗栗縣現有國小附設幼兒園65園、鄉鎮立幼兒園（含分班）16園，另有非營利幼兒園9園，可提供4574個平價公共化教保服務就讀名額。

教育處指出，為減輕家長經濟負擔、落實照顧弱勢家庭就學權益的目標，縣府今年8月將在海寶、大山、同光、新埔、客庄、僑育、栗林、清安國小等8校新設附設幼兒園，並在大同附幼、文華附幼、大埔附幼等20所國小附設幼兒園增設20班，此外還新設建功國小、竹興國小非營利幼兒園7班，合計可新增36班，增加幼生就讀名額達1080人。

國內公私立幼兒園的生態在中央大力推動公共化教保機構的情況下，有的公立幼兒園空間已受壓迫，去年甚至需要二次招生才滿招；縣府強調會持續推動各公幼加強特色，各園所也都努力培養自身吸引家長及孩子來就讀的誘因，今年招生概況在苗栗縣幼兒教育網增加專區，各園所特色、缺額都會提供資料供家長參考。

各國小附幼預定5月26、27日登記、29日抽籤；各鄉鎮市立幼兒園及非營利幼兒園於6月1至15日的區間內自訂登記及抽籤日期。