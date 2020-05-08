苑裡海岸綠藻大爆發 宛如撒落一地綠寶石

北海岸老梅綠石槽曾被CNN票選為台灣8大私密景點之一，有民眾近來發現，苗栗縣苑裡鎮海邊也有類似美景，海岸石礫覆蓋一層綠藻滸苔，宛如散落西海岸的一片綠寶石，引人駐足。

苗栗縣苑裡鎮西平里海岸，近來呈現一片「綠意」盎然，民眾發現退潮後露出的潮間帶石礫，上頭佈滿綠色海藻，沿著海岸線分布約200公尺，都像被灑滿了抹茶粉般神奇美麗，在陽光照映下，更顯翠綠動人。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，苑裡海岸石礫上應是綠藻類的滸苔，在台灣一般常見於4、5月間北海岸一帶，肉眼看呈綠色細絲狀，是由多細胞構成，只要東北季風減弱、陽光充足就會形成。

陳樹義指出，滸苔生成原因主要在於氣候，今年自4月開始天氣逐漸炎熱，是否因苑裡海岸氣候、環境條件適宜滸苔生長導致大量出現，尚需再觀察，對海岸環境不會有影響，目前也未接獲縣內其他海岸有類似情況。