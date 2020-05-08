結褵相守70多年 92歲夫過世8旬老妻獨居貨櫃屋以淚洗面

華山基金會今年受到疫情影響，來自各界的捐款銳減三成五，但愛心志工服務精神不打折，昨天上午為後龍鎮的84歲獨居老婦提前慶賀母親節，今天又趕往通霄鎮串連愛心店家，接收到小店小攤的熱心捐贈物資，華山志工不忘向外界呼喊「防疫不忘做公益」，盼民眾在艱困的防疫期間仍能發揮愛心，協助社會弱勢及獨老。

後龍鎮84歲黃姓老婦和92歲丈夫長年「蝸居」在成功國小旁的一幢鐵皮貨櫃屋內，原先家中沒有熱水器，冬天洗澡都得在瓦斯爐上燒熱水，今年元宵節華山基金會後龍天使站特別為兩老安裝了熱水器，不料4月底訪視時，黃阿嬤見到後龍天使站站長林逸祥前來，竟放聲大哭「林站長，你幫忙裝的熱水器，阿公已經享受不到，我現在真的是孤單老人了」。

黃姓老婦的丈夫4月初病故，享壽92歲，阿嬤泣訴說和丈夫結褵70多年並在當地長期居住，1年前丈夫還常出海打漁，如今丈夫撒手人寰，讓她難以承受孤單，一提起就淚眼婆娑。

黃姓老婦觸景傷情，難以在小貨櫃內繼續居住，老婦的情況讓林逸祥不忍，發想在昨天邀後龍鎮長朱秋隆前來探視，並邀來其他獨居老婦，大夥一起提前為黃阿嬤慶賀母親節，現場切蛋糕、送紅包，陣陣暖流終於讓老人家展露笑顏，未來阿嬤已決定住到鎮上的孫女家。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容表示，今年受疫情影響，基金會來自全國各界的捐贈少了三成五，但志工仍秉持愛心，對獨居老人的關懷及慰訪並不因此鬆懈，呼籲社會大眾在此時期能「防疫不忘做公益」，持續投注關懷與協助。