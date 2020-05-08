龍眼今年提早開花又與荔枝花期重疊 純蜜非常少
台南養蜂達人羅元澤一年四季載運兩百箱蜜蜂追逐不同植物「牧蜂」，抽空今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。他說，今年龍眼提早開花，純龍眼花蜜少，自產的早已被搶光，只剩少部分正參加國產龍眼蜜評鑑，市面上很多龍眼花蜜有些其實不是龍眼花蜜，甚至是進口蜜混充。
羅元澤106年、107年連獲國產龍眼蜂蜜評鑑比賽特等獎，他說，去年龍眼因天候開花率極低，他完全沒有採收龍眼蜜，龍眼今年又因紛紛提早開放，尤其與荔枝花期重疊， 很多蜂箱採收到的是「龍眼荔枝蜜」，純龍眼蜜非常難得，要吃到除非自己養，只能找信得過的蜂農購買，但今年數量依舊稀少，很多蜂農光是應付親友都不夠。
羅元澤指出，因為蜜蜂活動範圍可超過方圓3公里，只要有花蜜就採不可能只採龍眼花蜜，龍眼花成份百分之百幾乎不可能， 所謂「純的龍眼花蜜」通常龍眼蜜比例要達八成，越純的越稀有，龍眼蜜評鑑使用特別檢驗方式器材，能辨識龍眼蜜純度， 得獎的蜂蜜身價自然上漲，但量太少，就算得獎其實並沒多賺多少錢。
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