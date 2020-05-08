快訊

李進勇的頭保住了！高雄市罷韓投票1823投票所全數達標

獨／阿嬌、賴弘國離婚早現端倪 友人爆：男的搞不定她

龍眼今年提早開花又與荔枝花期重疊 純蜜非常少

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎攝影
台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎攝影

台南養蜂達人羅元澤一年四季載運兩百箱蜜蜂追逐不同植物「牧蜂」，抽空今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。他說，今年龍眼提早開花，純龍眼花蜜少，自產的早已被搶光，只剩少部分正參加國產龍眼蜜評鑑，市面上很多龍眼花蜜有些其實不是龍眼花蜜，甚至是進口蜜混充。

羅元澤106年、107年連獲國產龍眼蜂蜜評鑑比賽特等獎，他說，去年龍眼因天候開花率極低，他完全沒有採收龍眼蜜，龍眼今年又因紛紛提早開放，尤其與荔枝花期重疊， 很多蜂箱採收到的是「龍眼荔枝蜜」，純龍眼蜜非常難得，要吃到除非自己養，只能找信得過的蜂農購買，但今年數量依舊稀少，很多蜂農光是應付親友都不夠。

羅元澤指出，因為蜜蜂活動範圍可超過方圓3公里，只要有花蜜就採不可能只採龍眼花蜜，龍眼花成份百分之百幾乎不可能， 所謂「純的龍眼花蜜」通常龍眼蜜比例要達八成，越純的越稀有，龍眼蜜評鑑使用特別檢驗方式器材，能辨識龍眼蜜純度， 得獎的蜂蜜身價自然上漲，但量太少，就算得獎其實並沒多賺多少錢。

台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎攝影
台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎攝影
台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎</p><!--3--><p> ／攝影
台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎

／攝影

台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎攝影
台南養蜂達人羅元澤今天到新豐高中指導學生置放蜂王養蜂。記者周宗禎攝影

蜜蜂 蜂蜜

延伸閱讀

南投信義農會委製烏梅 龍眼林老人送餐斷炊危機暫解除

影／龍眼林為老人送餐險斷炊 多虧信義鄉農會出手相救

還要等多久？ 大樹農民：再過10天就能吃到玉荷包

荔枝椿象大爆發卵片收購再延長 民眾：卵化成蟲了

相關新聞

結褵相守70多年 92歲夫過世8旬老妻獨居貨櫃屋以淚洗面

華山基金會今年受到疫情影響，來自各界的捐款銳減三成五，但愛心志工服務精神不打折，昨天上午為後龍鎮的84歲獨居老婦提前慶賀...

父兼母職逆境中拉拔3子女 施福富爸爸母親節獲家扶表揚

母親節前夕，家扶基金會表揚全國自強母親，特別的是，新竹家扶中心推薦獲獎的是父兼母職多年的自強家長施福富，中年失業又健康狀...

竹縣府斥資4億打造總圖書館 今晚在新瓦屋開規劃說明會

新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助2.8億元，將在新竹地檢署後方機關用地興建，整體建物設計將與周邊既有東興圳景觀連結，塑造...

桃園德昌皮革暫停產線資遣150人 澄清未關廠續營運

桃園市大園工業區成立41年的德昌皮革製品公司，受疫情衝擊決定暫停主要的皮革製造與加工產線，資遣現場從事生產員工，桃園市勞...

保留老舊大象滑梯 桃議員請命 鄭文燦贊同

衛福部2017年修訂兒童遊戲場設施安全管理規範，要求遊戲場符合新規範且要通過檢驗，老舊的磨石子大象滑梯恐面臨拆除命運，桃園市議員徐玉樹昨天質詢指出，已有部分學校考量法令乾脆拆除，「太可惜了」，大象滑梯至少存在半世紀，是不少人的兒時記憶，他為大象滑梯請命，要求市府盤點並組專案小組保護。

推共融公園 桃園市各區將再增2處

塑膠罐頭遊具一成不變，欠缺主題與挑戰性，桃園市政府近年規畫共融式公園，興建中及已完工的共融式公園有45處，市長鄭文燦說，已請各區公所再提報2處合適地點，目標1年要興建完工8處共融式公園，另外，市府工務局也啟動共融式遊戲場總顧問服務計畫案，將以全市性角度規畫特色共融遊戲場，打造桃園亮點。

竹市安心上工 名額增至500人

新竹市政府昨天在中庭廣場舉辦安心即時上工2.0就業博覽會，放寬資格只要1年內有勞保或就業保險投保紀錄都可適用，吸引不少人面試、諮詢，市長林智堅說，首梯已有187人上工，市府已向中央爭取名額將增至500人，並趁此機會建立人才庫，主動媒合讓表現好的繼續留在市府服務，幫助有需要的民眾度過難關。

寵物未登記難查 苗縣2年取締11件

寵物登記管理辦法規定寵物犬貓出生須登記、死亡須註銷登記，否則可罰3千到1萬5千元，許多飼主忽略或認為沒必要，加上稽查不易，苗栗縣前年及去年僅取締11件，今年仍無，動物保護防疫所呼籲飼主善盡責任辦理登記。

巷內美食／首烏廚EAT 皇帝雞湯招牌菜

新竹縣竹北市首烏廚EAT有傳承3代的客家美食與家傳料理，除了必點的招牌料理何首烏皇帝雞湯，媽媽味焢肉、古早味乾煎豬肝、客家麵疙瘩、客家小炒、麻油酒蛋、古早味糖醋魚等更是饕客的最愛。

復旦高中 「筆今天更愛你」義賣 感恩母親也幫助弱勢

5月10日母親節，桃園市私立復旦高中高一326、327班在佳節前委託心路基金會客製化感恩紙捲筆，發起全校「筆今天更愛你」...

影／心誠則靈 明仁國中師生會考前拜文昌祈福

國中教育會考下周六、日將如期舉辦，苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運，將...

申請紓困跑3趟婦人淚訴 桃園區長：准了2萬紓困金

政府急難紓困金補助1萬元申請亂象，桃園市63歲蔡姓婦人今天上午前往桃園區公所申請萬元紓困金補助，淚泣「我來辦了2次還沒辦...

熱門新聞

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

擴大急難紓困補助 嘉義市發出第一筆2萬元

高雄不適任女特教師將轉偏鄉 家長怒：我們不是回收場

憂磨石子大象滑梯拆除「絕跡」桃議員請命籲保留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。